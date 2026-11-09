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Viši sud u Novom Sadu odredio je do 30 dana pritvora bivšem direktoru JP "Inđija put" M.G. i aktuelnom direktoru tog preduzeća U.P, osumnjičenima da su iskoristili svoj položaj u vezi sa javnim nabavkama.

M.G. i U.T. pritvor je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo, dok je osumnjičenoj T.J. određena mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima u trajanju od tri meseca, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

M.G. i U.T. su osumnjičeni za krivično delo zloupotreba službenog položaja, dok su Đ.V, Đ.D. i D.M. osumnjičeni za pomaganje u izvršenju tog krivičnog dela, a T.J. za krivično delo pranje novca, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U toku do sada preduzetih radnji i mera uhapšeno je šest osumnjičenih, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Kako je Kurir pisao, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor "Inđija puta", Uroš Trifunović.

Marko Gašić Uroš Trifunović Foto: Beta/Dimitrije Goll, Nenad Kostić

Jedan osumnjičeni se nalazi u bekstvu

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je sedam lica, u okviru koje su saslušana troje osumnjičenih, M.G, U.T. i T.J, dok će preostala trojica Đ.V, Đ.D. i D.M. biti saslušana u roku od 48 časova od zadržavanja.

Jedan osumnjičeni se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga.

Sumnja se da su M. G. i U. T, kao direktori javnog preduzeća "Inđija put", u periodu od 2023. do 2025. godine, iskoristili svoj službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obeležavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija u kojima je unapred dogovoren ponuđač, te suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu novčanih sredstava od 26.961.059 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni.

Osumnjičeni Đ.V, Đ.D. i D.M. terete se da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i overom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T. J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne delatnosti.

Pogledajte u nastavku hapšenje:

00:36 Hapšenje predsednika opštine Inđija Izvor: MUP