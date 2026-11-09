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Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu (OJT) saopštilo je danas da su netačni navodi medija o hapšenju 22 spremačice “zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvodine“.

U saopšenju je navelo je da je u dosadašnjem pretkrivičnom postupku "preduzeto više mera i radnji, između ostalog i obavljanjem razgovora", radi provera osnovanosti prijava građana na uništavanje dokumentacije u neposrednoj blizini zgrada pokrajinske skupštine i vlade.

“S tim u vezi, nisu tačni navodi da su privedene i saslušane 22 spremačice zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvodine, već policija u koordinaciji sa Tužilaštvom, u skladu sa zakonom, prikuplja izjave i obaveštenja od građana radi utvrđivanja svih okolnosti prijavljenog događaja", precizirano je iz OJT.

Dodaje se i da će javnost biti blagovremeno obaveštavana o svim relevantnim činjenjicama.

Ranije danas je i Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine demantovala medijske navode, ističući da su zaposlene radnice "dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana".

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