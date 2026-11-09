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POŽAR U NOVOM SADU! Zapalila se sušilica za veš, brza reakcija ukućana sprečila katastrofu: Vatrogasci odmah izleteli na teren (VIDEO)
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Večeras je došlo do požara u ulici Radivoja Lole Đurika u Novom Sadu.
- Večeras nešto pre 21 čas došlo je do manjeg požara u delu grada Veternička rampa, a gorela je mašina za sušenje veša u kupatilu - navodi se u objavi Instagram stranice "193ns_rs".
Ukućani su uspeli da zatvore kupatilska vrata, pa je samim tim i sprečeno širenje požara. Na lice mesta su izašla tri vatrogasna vozila.
Materijalna šteta nije velika, dodaje se.
Kurir.rs
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