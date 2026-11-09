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Tek što je osuđeni Srbin stavljen pod elektronski nadzor austrijske policije, ovaj 30-godišnji prevarant je ponovo uhapšen.

Kako prenose austrijski mediji, 30-godišnji Srbin je osuđen na kućni pritvor, ali je sada definitivno uhapšen. Osuđen za prevare s automobilima pred Zemaljskim sudom u Kornojburgu, nanevši štetu od više miliona evra. Iako ovo delo nosi zatvorsku kaznu, njegov advokat se izborio da dobije kućni pritovor.

Međutim, tom odlukom je mnogo rizikovao. Umesto da bude oprezan i pridržava se uslova nadzora, osuđeni prevarant nastavio je luksuznim stilom života. Vozio se u sportskim automobilima i ponovo obilazio auto-kuće.

Zajedno sa saučesnikom (41) navodno je početkom oktobra pokušao da prevarom dođe do šest luksuznih BMW serije 7 koristeći falsifikovane potvrde o finansiranju. Plan je, međutim, propao jer je trgovac automobilima iz Perhtoldsdorfa odmah posumnjao, uprkos dostavljenim bankarskim potvrdama.

Uprkos tome, dvojac je 28. oktobra pokušao ponovo, ovoga puta u jednom auto-salonu u Viner Nojštatu. Umesto BMW-a serije 5 vrednog oko 100.000 evra, tamo ih je već čekala kriminalistička policija. Razlog je bio taj što je prethodni trgovac upozorio kolege iz okoline na njihova lica, dobro poznata u branši zbog ranijih slučajeva.

Zbog opasnosti od ometanja istrage i mogućnosti novih krivičnih dela određen im je istražni pritvor. U sudskom rešenju posebno je naglašeno da je kod 30-godišnjaka zabilježen „brz povratak kriminalnim aktivnostima“ tokom elektronski nadziranog kućnog pritvora. Za njega je pritvor sada neizbežan.