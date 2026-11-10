- Naime, po zahtevu VJT u Beogradu 9. novembra 2026. godine dostavljeni su na nadležnost spisi predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je formiran na osnovu elektronskog podneska od 13. jula 2021. godine, u vezi sa pomenutim zloupotrebama. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po istom nije postupljeno - navodi se u saopštenju tužilaštva.

- Takođe je naloženo da se provere navodi iz pomenutog elektronskog podneska, da se obave razgovori sa svim licima koja imaju saznanja ili su učestovala u transferu, te da se pribavi dokumentacija iz FK Partizan, kao i iz Fudbaskog saveza Srbije koja se odnosi na ovaj transfer - navodi se i dodaje da je takođe, pored navedenog, potrebno i da se utvrdi koliko je FK Partizan imao prihoda od ovog transfera po ugovoru i da li je iznos uplaćen u celosti, kao i da se prikupe i druga potrebna obaveštenja.