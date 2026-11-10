TUŽILAŠTVO "ČEŠLJA" TRANSFER FILIPA STEVANOVIĆA IZ PARTIZANA U MANČESTER: Evo čije je sve saslušanje naloženo policiji
- VJT u Beogradu traži proveru prijavljenih zloupotreba u transferu Filipa Stevanovića iz Partizana u Mančester Siti.
- Policiji je naloženo da prikupi dokumentaciju, razgovara sa svim licima koja imaju saznanja i proveri navode iz elektronskog podneska.
- Ispituje se i koliko je Partizan prihodovao od transfera i da li je novac uplaćen u celosti.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je Službi za borbu protiv korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom prijavljenih zloupotreba u vezi sa transferom F.S, fudbalera FK Partizan u Manchester City F.C.
Podsetimo, reč je o transferu fudbalera Filipa Stevanovića.
- Naime, po zahtevu VJT u Beogradu 9. novembra 2026. godine dostavljeni su na nadležnost spisi predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je formiran na osnovu elektronskog podneska od 13. jula 2021. godine, u vezi sa pomenutim zloupotrebama. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po istom nije postupljeno - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Zbog navedenog, VJT u Beogradu je, kako se dodaje, Službi za borbu protiv korupcije naložilo da, pored ostalog, od Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta preuzme dokumentaciju ukoliko su vršene bilo kakve provere.
- Takođe je naloženo da se provere navodi iz pomenutog elektronskog podneska, da se obave razgovori sa svim licima koja imaju saznanja ili su učestovala u transferu, te da se pribavi dokumentacija iz FK Partizan, kao i iz Fudbaskog saveza Srbije koja se odnosi na ovaj transfer - navodi se i dodaje da je takođe, pored navedenog, potrebno i da se utvrdi koliko je FK Partizan imao prihoda od ovog transfera po ugovoru i da li je iznos uplaćen u celosti, kao i da se prikupe i druga potrebna obaveštenja.