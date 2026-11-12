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Na Novom Beogradu u sredu u jutarnjim časovima dogodila se snažna eksplozija nakon što je nepoznata osoba bacila ručnu bombu na jednu porodičnu kuću.

Od siline detonacije pričinjena je znatna materijalna šteta na samom objektu – oštećeni su fasada, ulazna vrata i ograda dvorišta, dok je na mestu pada eksplozivne naprave, neposredno ispred kuće, ostao vidljiv krater.

Odmah po prijavi incidenta na lice mesta su izašle jake policijske snage koje su obezbedile područje i obavile uviđaj.

Istragu o ovom slučaju preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti napada, motiva, kao i na identifikaciji i pronalasku počinioca.