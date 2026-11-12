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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policija je uhapsila I.B, zbog sumnje da je kao zastupnik udruženja građana zloupotrebom svog položaja oštetio budžet Novog Sada za 2,7 miliona dinara.

On je osumnjičen da je izvršio krivični delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da su udruženju građana SIGNUM, čiji zastupnik je osumnjičeni I.B., od 2021. do 2024. godine, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju pet projekta u ukupnom iznosu od 2.750.000,00 dinara.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile.

Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta od 2.750.000 dinara.

Osumnjičenom je određeni zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden u tužilaštvo na saslušanje.