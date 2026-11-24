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Hapšenja u Srbiji se nižu, svakim danom sve više novih predmeta se otvara i sve je veći broj ljudi iz državnih institucija pod istragom. Juče je uhapšen bivši ministar i direktor Beogradskih toplana Rade Basta zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Takođe, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu i izdalo pisani nalog za hapšenje čelnika kompanija „Millennium Team” i „Danube Riverside” zbog sumnje da su na lokaciji nekadašnjeg hotela „Jugoslavija” izvodili građevinske radove bez odgovarajuće građevinske dozvole.

Foto: MUP Instagram printscreen

Prema podacima sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, u protekle dve nedelje u Srbiji je, zbog različitih krivičnih dela, uhapšeno više od 90 osoba.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali svakodnevna hapšenja zbog korupcije bili su Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA i Milan Glamočanin, bivši načelnik Uprave savezne policije.

Roskić je izneo kako iz njegovog ugla izgleda dvonedeljni period u kojem se tužilaštva svakodnevno oglašavaju povodom hapšenja, pogotovo jer ima identična ovlašćenja kao i pre 25. oktobra.

- Vaši mlađi gledaoci ne znaju ono što mi znamo. Mi ovo treći put gledamo. Treći put potpuno ista situacija. Nakon što su Socijalisti izgubili vlast, iste stvari su se dešavale po dolasku vlasti DOS-a. Kada je DOS izgubio vlast, iako možda ne baš identično, ali se ovako dešavalo. Danas, mi to ponovo sagledavamo. Nakon obaveznog iskustva vrhovnog javnog tužioca, da deluje da su se stvari naizgled promenile, ali nije samo to u pitanju, već i činjenica da su tužilački organi isti, to su isti ljudi. Tu okolnost moramo eliminisati, nemamo nove ljude, ali imamo nove, dubinske pojave. Ukoliko bismo sociološki gledali, imamo bespekornu primenu postupaka koje proizilaze iz ovlašćenja javnog tužilaštva - započeo je Roskić, pa dodao:

- Svaka vlast oboli od akutnih oboljenja koje postanu hronične. U prvom redu je korupcija. Kada korupcija izađe iz okvira vlasti i pređe na državu, to je početak kraja vlasti i države. To nisam ja uočio, niti definisao, tako knjige kažu i praksa širom sveta. Nije tako samo kod nas. Da bi se nešto iskorenilo, potrebno je promeniti sistem vrednosti. Za to je potrebno duboko i široko zahvatanje društvene svesti. Vlast čine ljudi, ljudi su kvarljiva roba, pa u ovom trenutku možemo razgovarati da ti novi stari ljudi, koji su se trgli, da li je to možda pokušaj da se novoj političkoj snazi približe ili kako bi rekli isprali biografije.

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Glamočanin je izneo svoj stav oko toga ko stoji iza hapšenja, da li je tu politički signal koji neko daje i kako to da su nam se preko noći probudile institucije.

- Radio sam u državnoj i javnoj, a u javnoj smo imali više prilike da procesuiramo, hapsimo, privodimo, pišemo krivične prijave protiv lica koja se bave kriminalom. Međutim, ovaj problem je prisutan non-stop u ovoj državi, proteklih 30 i nešto godina. Posle Petog oktobra, pokojnik predsednik Vlade Zoran Đinđić je hteo da se uradi kompletna promena strukture javnih tužilaca i sudija. Onda su se svi udružili protiv njega. To je zatvoreni, vrlo jak, sistem koji funkcioniše na svoj način. Pre deset godina u Srbiji je bilo tri miliona nerešenih predmeta, a aplicirali smo za EU sa nenormalnim brojem. Ja sam dao predlog da sve naše sudije i tužioce ostavimo sa strane, da uzmemo par stotina tužioca i sudija iz EU, pa da oni tumače i primenjuju naš zakon i da vidimo kako se to radi - rekao je Glamočanin i dodao:

- Ista su imena policajaca, tužioca i sudija, a nove pojave nije rekao niko, već to rade da se dodvore novoj vlasti i da kažu da rade po zakonu. Svako tužilaštvo i sud ima odeljenja za kontrolu rada i postupanje.

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