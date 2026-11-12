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Miljana Vidovića, poznatijeg kao Miljan Hofman, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo policija je upravo dovela u Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, u kom će danas biti saslušan.

U zgradu tužilaštva u Katanićevoj ulici u centru Beograda, Hofman je doveden u pratnji policijskih inspektora, u garderobi u kojoj je juče uhapšen dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane i sa lisicama na rukama.

Posle saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudiji za prethodni postupak da mu odredi pritvor do 30 dana.

1/5 Vidi galeriju Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Miljan Hofman javnosti je postao poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.

Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu i to zbog papagaja. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.