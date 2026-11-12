POGLEDAJTE PRVE SLIKE MILJANA HOFMANA POSLE HAPŠENJA: Policajci ga s lisicama na rukama sproveli na saslušanje u tužilaštvo (FOTO)
- Miljan Hofman je doveden u Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje, nakon hapšenja zbog sumnje da je počinio krivično delo. Policija ga je sprovela sa lisicama na rukama, u garderobi u kojoj je uhapšen.
- Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reketirao beogradskog privrednika, a tužilaštvo će posle saslušanja odlučiti da li će tražiti pritvor do 30 dana.
Miljana Vidovića, poznatijeg kao Miljan Hofman, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo policija je upravo dovela u Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, u kom će danas biti saslušan.
U zgradu tužilaštva u Katanićevoj ulici u centru Beograda, Hofman je doveden u pratnji policijskih inspektora, u garderobi u kojoj je juče uhapšen dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane i sa lisicama na rukama.
Posle saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudiji za prethodni postupak da mu odredi pritvor do 30 dana.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Miljan Hofman javnosti je postao poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.
Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu i to zbog papagaja. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.
Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.