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Skoro četiri godine prošle su od nestanka i smrti mladog poštara iz Danilovgrada, Miloša Stamatovića (25), a okolnosti pod kojima je pronađen i dalje izazivaju sumnje i bol kod njegovih najbližih.

Iako je istraga pokazala da se ne radi o ubistvu, porodica i prijatelji nisu prihvatili takav zaključak i još se nadaju da će jednog dana saznati šta se zaista dogodilo.

Nestao u smeni

Miloš je nestao 17. decembra 2022. godine, kada je, obavljajući posao poštara, krenuo da razduži penzije i sa sobom poneo 15.000 evra. Kolege su prijavile njegov nestanak nakon što se mladić nije vratio sa terena kako bi razdužio smenu.

Ubrzo je u mestu Botun pronađeno vozilo kojim je prevozio novac. U njemu je, međutim, zatečeno svega između dve i tri hiljade evra, dok se za ostatkom novca tragalo.

Potraga je okončana 20. decembra, kada je u koritu reke Morače pronađeno Miloševo telo. Mladić je bio u vodi, a ruke su mu bile vezane sa prednje strane. Obdukcioni nalaz pokazao je da je uzrok smrti utopljenje, dok je zvanični zaključak istrage bio da je reč o samoubistvu.

Kako je Miloš mogao sam sebi da veže ruke?

Ipak, takav epilog nije doneo mir njegovim najbližima. Posebno ih je mučilo pitanje kako je Miloš mogao sam sebi da veže ruke, ali i gde je nestao novac koji je tog dana nosio sa sobom.

Da je bilo propusta u istrazi, ukazivao je Milošev otac - Cvetko Stamatović, koji sa ćerkama i dalje pokušava da otkrije istinu o smrti jedinog sina i brata i bore se da se pred licem pravde nađu oni za koje smatraju da su doprineli smrti Miloša, a zatim i smrti njegove majke, kojoj je srce prepuklo nedugo nakon što je sahranila sina.

Foto: Društvene Mreže

Novinarki "Vijesti" rekao je pre dve godine da je 17. decembra 2022. godine, oko 20 sati, dobio poziv - saopšteno mu je da je njegov sin nestao.

“Tada se mi, kao porodica, suočavamo sa šokom koji nas je pogodio. Prvo ja kao otac, naša porodica, pa onda i svako ko ga je voleo, nismo bili u stanju shvatiti tu informaciju, a posebno ne u toj neverici baviti se detaljima istrage. Najvažnije mi je bilo da pronađem svoje dete, a nisam ni pretpostavio da bilo ko od nadležnih može propustiti i najmanju sitnicu koja je od značaja za istragu. Kasnije smo shvatili da ipak jesu”, ispričao je on.

Stamatović je tada dodao da automobil kojim je upravljao njegov sin nije odmah veštačen, da su porodici dali lične stvari, umesto da ih predaju istražiteljima... Sve što je trebalo da rade, navodi, radili su naknadno.

“Nakon što je pronađen automobil, a zatim i deo novca u vozilu, pred više očevidaca, mahom rođaka, prijatelja i drugova koji su učestvovali u potrazi za Milošem, službena lica su, bez ikakvog veštačenja, rekla da se novac koji je bio pronađen u poštarskoj torbi uzme, a da neko od porodice tada preuzme vozilo i njegove lične stvari. Telefoni pronađeni u vozilu dati su nekom od rođaka koji je bio na licu mesta... Kada smo to shvatili, tražili smo da pođu u policiju i predaju telefone, što je i učinjeno”, kazao je on.

Otac je tada naglasio da je osim telefona, koji su sami vratili policiji, i automobil tek naknadno veštačen..

“Veštačenje od strane forenzičara i inspektora urađeno je tek kada je automobil bio ispred naše kuće... Sam tok svega toga nije mi ni danas jasan. Pitam se da li je ovo način na koji se ophodi prema istrazi smrti mladog čoveka, ili način na koji se vrši uviđaj na automobilu koji je koristio zaposleni Pošte i koji je tog dana nosio ne svoj, već novac Pošte”, kazao je on.

Milošu su pretili kamataši i ucenjivači

Stamatović je tada objasnio kako su saznali da je Miloš bio žrtva kamataša i ucenjivača, i to mahom osoba iz Danilovgrada - malog grada u kojem se svi znaju.

Poruke koje su mu te osobe slale tokom 2022. godine, pa i neposredno pre kobnog 17. decembra, Milošev otac i sestre mesecima su čitali, slažući kockicu po kockicu šta se zapravo dešavalo pre tragedije.

Tako su i saznali da je imao dug, da je kod nekoliko onih koji su se motali oko njega, mahom starijih i po 20 godina, pozajmljivao novac, da im je plaćao kamatu, da su ga pritiskali, proganjali, nudili mu da "radi dostavu za njih", predlagali da novac nabavi "sa čarapom na glavi".

Foto: Društvene Mreže

Pozivi i poruke bili su konstantni, pretili su mu da će zvati njegovog oca i od njega tražiti novac.

Javljali su se uvek oko prvog u mesecu, kada je i primao mesečnu platu u Pošti.

"Više državno tužilaštvo u svom aktu od 4. aprila 2023. godine navodi da je, nakon sprovedenog postupka izviđaja, utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje delo protiv života i tela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Nama, kao porodici, nakon donošenja te odluke dostavili su podatke iz telefona. Tada se suočavamo i sa gubitkom i supruge i majke, kojoj srce nije izdržalo ovu težinu koju ja podnosim. Iz materijala koji nam je dat saznajemo šta se dešavalo - da je moj sin bio meta kamataša, ucenjivača, onih koji su bili spremni da kontrolišu svaki njegov potez, svaki korak, svako primanje plate i da mu prete čak i onim na šta znaju da je bio slab, a to je porodica od koje je imao samo ljubav, bio voljen, obožavan i on nam uzvraćao time što je bio predobar i sin i brat, vredan, odgovoran, neko ko je od svoje 18. godine predano radio, ko je znao šta znači zaraditi vredno i kako to ceniti", pričao je Stamatović.

Naglasio je tada i da mu, međutim, u materijalu koji je dobio, nije dostavljeno sinovo kretanje tokom čitavog 17. decembra 2022. godine, što dodatno budi sumnju da je istraga traljavo vođena. Objasnio je tada i da je uvidom u spise koji su mu dostavljeni, naknadno saznao da u Višem državnom tužilaštvu, pre nego su zaključili da to nije predmet za njih, nisu saslušani svi oni čije poruke je našao u forenzičkoj analizi telefona njegovog sina:

On je izneo zamerke i na račun Pošte Crne Gore, istakavši da ni sada, duže od tri godine nakon smrti svog sina, od te institucije nije dobio nikakvo objašnjenje.

“Pošta nam nije poslala nijedno obaveštenje, niti nas informisala da li je bilo ko preuzeo odgovornost za sve što se događalo tog i prethodnih dana”, kazao je on tada.