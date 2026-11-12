Slušaj vest

Iz zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu nestala je umetnička slika, a slučaj je prijavljen policiji, koja je o tome obavestila Osnovno javno tužilaštvo, objavio je portal "Moj Novi Sad".

Policijska uprava Novi Sad potvrdila je tom portalu da je nestanak slike prijavljen 10. novembra, istog dana kada je redakcija uputila pitanja policiji i Pokrajinskoj vladi povodom saznanja o tom slučaju.

"Policijskoj upravi Novi Sad danas je prijavljeno da je iz zgrade Pokrajinske vlade nestala umetnička slika, u vezi sa čim je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo, po čijem nalogu će biti dostavljen izveštaj o događaju", navela je policija u odgovoru dostavljenom portalu 10. novembra.

Za sada nije poznato ko je autor nestale slike, kolika je njena vrednost, niti pod kojim okolnostima je nestala, a nije utvrđeno ni da li je umetničko delo ukradeno, uništeno ili uklonjeno na neki drugi način.

Prema pisanju portala, nestanak slike prijavljen je policiji istog dana kada je redakcija zatražila informacije od nadležnih institucija, ali nije poznato da li je prijava podneta pre ili posle novinarskog obraćanja.

Prema nezvaničnim informacijama tog portala, reč je o vrednom umetničkom delu, ali njegova vrednost nije zvanično potvrđena.

Prema podacima iz avgusta 2021. godine, Pokrajinska vlada posedovala je 520 umetničkih dela, a iste godine otkupila je još 89 slika od Razvojne banke Vojvodine u stečaju, za više od šest miliona dinara.

Među autorima čija se dela nalaze u pokrajinskoj kolekciji su Mića Popović, Vlada Veličković, Mersad Berber, Olja Ivanjicki i Sava Stojkov.

Kurir.rs/Beta