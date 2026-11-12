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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom upravom za grad Beograd, uhapsili su D. M. (21), M. M. (18), N. C. (20), M. N. (22 i N. K. (32) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda.

- Oni se sumnjiče da su u oktobru, sa jednog auto-placa u vlasništvu pedesetčetvorogodišnjeg muškarca, upotrebom pretnje, oduzeli tri automobila, a zatim je jedan od njih nastavio svakodnevno da preti oštećenom i zahteva od njega novac i prepis vozila - saopštio je MUP.

Kako dodaju, dva automobila su pronađena, a za trećim automobilom, kao i ostalim članovima grupe policija i dalje traga.