NASILNIK TUKAO ŽENU, PA JE DAVIO PRED ĆERKICOM: Policija ga odmah uhapsila, u krvi imao 3 promila!
- Policija u Barajevu uhapsila je S. J. (52) zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici nad suprugom D. J. (41).
- Tokom svađe u porodičnoj kući pretio joj je nožem, davio je i udarao po glavi, pred maloletnom ćerkom.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Barajevu uhapsili su S. J. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
Kako se saznaje, stravična drama odigrala se u sredu u porodičnoj kući, kada je osumnjičeni, nakon verbalne rasprave sa suprugom D. J. (41), uzeo nož i počeo da joj preti da će je ubiti. Nasilnik se tu nije zaustavio, već je nesrećnu ženu uhvatio za vrat i počeo da je davi, a potom joj je zadao i više udaraca u predelu glave. Ono što ovaj slučaj čini još težim jeste činjenica da se čitav napad odigrao pred očima njihove maloletne ćerke.
Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i savladala osumnjičenog. Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je S. J. u trenutku napada bio u stanju teškog pijanstva, s obzirom na to da mu je izmereno čak 3 promila alkohola u organizmu.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, koje vodi istragu o ovom slučaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.
(Telegraf)