MILJAN HOFMAN SUMNJIČI SE DA JE REKETIRAO VLASNIKA LOKALA U GALERIJI? Na saslušanju negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor
Miljana Vidovića, poznatijeg kao Miljan Hofman, koji je uhapšen zbog sumnje da je vlasniku jednog lokala u Tržnom centru Galerija pokušao da iznudi novac, na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kratko je negirao krivicu, saznaje nezvanično Kurir.
Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo će sudiji sudiji za prethodni postupak predložiti da mu bude određen pritvor do 30 dana.
Podsetimo, Milan Vidović, zvani Hofman, jutros je nešto pre 10 sati u pratnji policije doveden na saslušanje.
Miljan Hofman javnosti je postao poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.
Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u javnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu i to zbog papagaja. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.
Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.