Slušaj vest

Miljana Vidovića, poznatijeg kao Miljan Hofman, koji je uhapšen zbog sumnje da je vlasniku jednog lokala u Tržnom centru Galerija pokušao da iznudi novac, na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kratko je negirao krivicu, saznaje nezvanično Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo će sudiji sudiji za prethodni postupak predložiti da mu bude određen pritvor do 30 dana.

1/5 Vidi galeriju Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

Miljan Hofman javnosti je postao poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.

Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u javnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu i to zbog papagaja. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.