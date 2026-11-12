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U Nikšiću je u toku velika akcija crnogoraske policije, koja pretresa objekte koje koriste pripadnici kavačkog i škaljarskog klana. 

Kako prenose Vijesti, u toku je pretres desetine lokacija, koje se dovode u vezu sa članovi dve kriminalne grupe i osobe povezane sa njima. 

Prema istim informacijama, tokom akcije policije pronađeni su oružje, novac i droga.

Podsetimo, pripadnici kavačkog i škaljarskog klana dovede se u vezu sa švercom velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Pripadnici obe kriminalne grupe, već su obuhvaćeni brojnim optužnicama, a protiv begunaca među kojima je i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, raspisane su međunarodne poternice. 

Kavački i škaljarski kriminanli klan, koji su nazive dobili po mestima u okolini Kotora, u krvavom ratu su od 2014. Rat klanova do sada je odneo više od 80 života.

Kurir.rs/Vijesti.me

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"Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici", rečeno je "Vijestima".