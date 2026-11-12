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Državljanin Azerbejdžana E. H. (33) nastradao je u sredu na gradilištu u Medakovićevoj ulici u beogradskoj opštini Voždovac, nakon što je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pao sa visine od oko 15 metara.

Prema prvim informacijama sa terena, nesrećni radnik, pao je sa trećeg sprata objekta koji je u fazi izgradnje.

Na mesto nesreće odmah je upućena ekipa Hitne pomoći, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici policije, a istragu o ovoj tragediji preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužioca, telo stradalog radnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i uzrok smrti.

Dalja istraga će utvrditi da li su na gradilištu bile ispoštovane sve propisane mere bezbednosti i zaštite na radu.