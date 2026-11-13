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Već 32 godine smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović je pod velom misterije, pa tako okolnosti tragedije do danas nisu utvrđene. Prvobitno, zvanična verzija slučaja je navodila samoubistvo kao uzrok smrti, ali je kasnije to dovedeno u pitanje.

Njen dugogodišnji prijatelj i kolega Vanja Bulić je za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji ranije ove godine rekao da su svi znali za pretnje koje su joj upućene, tvrdi da Željko Ražnatović Arkan nema veze sa tim, ali da je sve krenulo zbog ozbiljnog rada koji je pisala.

"Verovatno su i drugi znali za te pretnje. Mi smo svi znali da su joj upućivane jer je radila crnu hroniku još pre nego što su rat i kriminal u potpunosti eskalirali. Međutim, kada neko otvoreno preti, tu obično nema mnogo dileme. Zato mi je uvek bilo čudno kada su se pojavljivale priče tipa "ubio ju je Arkan" ili da joj je on pretio.

Ko god to zaista uradi, ne govori o tome javno. Na kraju se, kada se sagledaju činjenice, nameće zaključak da je ono što joj se dogodilo posledica nečega veoma ozbiljnog na čemu je radila i o čemu je pisala. Očigledno je uzdrmala ljude koji nisu želeli da se o tim stvarima govori" rekao je Bulić.

Foto: Beta/Miloš Miškov

"Iza ubistva su vojne strukture" I pored svega, o tim pretnjama je Dada govorila sa osmehom, a Bulić je za Kurir ispričao da je njena hrabrost uzdrmala čak i vojne strukture u državi.

- Postoji intervju sa Momčilom Perišićem, tadašnjim načelnikom Generalštaba, koji se čuva u Narodnoj biblioteci, u kojem on otvoreno govori da su iza njenog ubistva stajale određene strukture iz vojske. Ona je pre smrti o tome govorila u užim krugovima, među ljudima koji su imali uticaj na javno mnjenje.

U to vreme uradila je dva važna intervjua - jedan sa generalom Mikom Stevanovićem iz ratnog vazduhoplovstva, koji je bio kandidat za načelnika Generalštaba i drugi sa Momčilom Perišićem, koji je tada bio u senci, ali takođe potencijalni kandidat - prisetio se Bulić i podsetio na detalje intervjua:

1/7 Vidi galeriju Dada Vujasinović Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Printscreen

- U tom intervjuu on je otvoreno govorio o delovanju vojske, pa čak i o napadima na ciljeve u Hrvatskoj, uključujući i one izvedene sa naše teritorije. Kada je intervju donela, tražili smo da bude autorizovan, ali to se nije dogodilo i nismo želeli da ga objavimo. Ipak, ona ga je dala Robertu Čobanu i objavljen je u listu "Svet". Nedelju dana kasnije objavljen je i njen intervju sa Perišićem, koji je bio autorizovan i politički "čist".

Bulić je spomenuo da su ovi intervjui prouzrokovali ozbiljnije pretnje po novinarku, pa su joj tako ostavljali leševe ptica na kolima i svakodnevno joj upućivali preteće poruke putem telefona.

- Postojale su priče da su upravo ta dva intervjua uticala na odluku da Perišić bude izabran, čak se govorilo da su se nalazili na stolu Slobodana Miloševića. U to vreme počele su i ozbiljnije pretnje, ostavljali su joj mrtve ptice na kolima, crtali krstove na vratima, stizali su svakodnevni telefonski pozivi sa pretnjama.

Duga je tada imala princip da piše o problemima u sopstvenim redovima, a ne o "tuđim". Sećam se da je imala nekoliko kaseta sa veoma osetljivim sadržajem priznanja ljudi iz policije o trgovini oružjem i drugim nezakonitim radnjama. Te trake su nestale i nikada nisu pronađene, a bile su u njenom stanu - navodi Bulić

"Dada je ubijena"

06:42 "OSTAVLJALI JOJ MRTVE PTICE NA KOLIMA I CRTALI KRSTOVE NA VRATIMA" Ispovest prijatelja ubijene Dade Vujasinović: "Iza njenog ubistva stajali su određeni ljudi" Izvor: Kurir televizija

Vanju Bulića je tog kobnog dana neko pozvao, te saopštio da je Dada ubijena i spustio slušalicu, a pisac je prvobitno mislio da se radi o dezinformaciji.

- Sećam se jutra kada je stigla vest. Telefon je zazvonio, neko je samo rekao "Dada je ubijena" i spustio slušalicu. U početku nismo verovali, jer su takve vesti tada često kružile kao dezinformacije. Međutim, kako su telefoni počeli da zvone, svima je postalo jasno šta se dogodilo.

U redakciji je vladala potpuna tišina. Posle sahrane otišli smo kod nje u stan. Sećam se krvave fotelje i police na kojoj je držala materijale, a fascikle sa kasetama više nije bilo. Kasnije su dolazili ljudi iz policije i kontraobaveštajnih službi, uzimali izjave, ali imam utisak da su pravu istinu i tada znali oni koji su bili deo tih struktura. Ovo o čemu mi govorimo samo je mali deo cele priče - za emisiju "Crna hronika", zaključio je Bulić.

"Sreo sam policajca koji je vršio uviđaj ubistva"

Voditelj Milomir Marić je u slučaj smrti Dade Vujasinović uneo novu notu kada je u emisiji "Teorija zavere" u februaru ove godine ispričao susret sa jednim policajcem u Knez Mihailovoj nakon Petog oktobra.

1/7 Vidi galeriju Milomir Marić Foto: Printsceen/Happy, Kurir Televizija

- Pa, ja jedini koji sam to znao, nisam hteo da govorim. Posle 5. oktobra, sreo me neki policajac, inspektor Gogić u Knez Mihailovoj i kaže: "Maćo, dobro sam te video, na mene sad vrše veliki pritisak. Ja sam vršio uviđaj smrti Dade Vujasinović. Meni nude da budem šef beogradske policije, ako kažem da je Milošević, državna bezbednost nešto zaustavila istragu. Nemam ja, kaže, nikakvog razloga, da ti kažem nešto... Ja kad sam ušao tamo, to je bilo klasično samoubistvo. I, mogu da istražuju, bilo ko" - rekao je Marić u emisiji Saše Borojevića i dodao:

- Naravno, njena porodica ne može s tim da se pomiri. Oni su vršili i neke nove istrage, prema tome, ja sam joj rekao da beži, međutim ona je želela da se bori.

Zvanični detalji tragedije

Prvobitna zvanična verzija je bila da je Dada Vujasinović izvršila samoubistvo, pucanjem u grudi iz lovačke puške, dok je porodica osporavala službenu verziju - ovo je ujedno i prvi, nerazrešeni slučaj smrti novinara u Srbiji, koji se dogodio u vreme vlasti Slobodana Miloševića.

Slučaj nije rešen, tj. nije utvrđeno da li je bilo ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj.

Zvanična verzija je bila da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške sačmarice. Porodica Dade Vujasinović je angažovala privatnog balističara Zorana Jovanovića, koji je utvrdio da je na fotelji osim Dadine bila još jedna krvna grupa. Njegov nalaz dostavljen je Tužilaštvu u decembru 1994. godine, ali je odbijen.

Foto: Dragana Udovičić

Balističar Vladimir Kostić 2008. godine obavio je niz veštačenja. On je predao sudu svoj nalaz u kome se navodi i da su u telu Vujasinovićeve pronađena dva filcana čepa, što bi značilo da je sebe usmrtila sa dve patrone iz lovačke puške, odnosno da je u sebe morala da puca dva puta, što nije moguće.

Okružni javni tužilac u Beogradu je 2009. godine prekvalifikovao događaj u ubistvo, kada je i pokrenut pretkrivični postupak. U međuvremenu, tragovi pronađeni na mestu zločina poslati su na superveštačenje, a Holandski forenzički institut u Hagu 2016. godine ustanovio je da je u pitanju jedno opaljenje, te došao do zaključka da smrtonosne povrede mogu biti "rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja".

Mnogi su od starta posumnjali u verziju o samoubistvu. Mnogi i danas sumnjaju. Ne veruju da je pucala u sebe, što potvrđuju i brojni dokazi.

Javnost i dalje ne zna istinu o njenoj smrti. Ne znamo ko je povukao obarač ni posle 32 godine. Neki, koji su uvereni da je ubijena, misle da nije ubijena zbog nečega što je napisala, već zbog nečega što je znala, a što je tek trebalo da bude objavljeno.

Kurir.rs

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