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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Miljan Vidović, pozvnatiji kao Miljan Hofman, saslušan danas u prostorijama tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj iznude, posle čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da bi borakom na slobodi uticao na svedoke kao i da u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovio krivično delo.

Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju do 48 sati osumnjičenom M. V. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju. Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru „Galerija”, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio pretnje da će napasti na život i telo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje Miljan Vidović je danas salušan i Prvom osnovnom sudu je podnet predlog za određivanje pritvora. 

Podsetimo, kako je Kurir pisao, on je prema nezvaničnim informacijama negirao krivično delo.

- U daljem toku postupka, javni tužilac će preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju - navodi se u saopštenju.

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