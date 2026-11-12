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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović podneo je disciplinskom tužiocu Visokog saveta tužilaštva prijavu protiv javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva i člana Komisije za nadzor Branka Stamenkovića jer je, kako se navodi u saopštenju, svojim "neprimerenim i neodmerenim izjavama za medije u prethodnom periodu učinio težak disciplinski prekršaj koji je rezultirao ozbiljnim narušavanjem ugleda i poverenja u rad javnog tužilaštva".

U prijavi koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo, pored ostalog se navodi da je Stamenković 10. novembra u Beogradu, u izjavi koja je u celosti objavljena od strane većeg broja medija, "kršio načelo nepristrasnosti i u znatnoj meri kršio druge odredbe Etičkog kodeksa javnih tužilaca, tako što je izneo ličnu ocenu da je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu uspostavljen “paratužilački sistem” i “da se Više javno tužilaštvo izdvojilo iz sistema javnih tužilaštava u našoj zemlji”.

Glavni tužilac Nenad Stefanović Foto: Ilija Ilić

- Na ovaj način, prijavljeni je neovlašćeno istupao i urušavao samostalnost, ugled i dostojanstvo VJT u Beogradu, istovremeno kršeći Etički kodeks javnih tužilaca, jer je i u daljem toku svog izlaganja, kao i u emisiji “Intervju dana” na televiziji Insajder 2. novembra pristrasno, nezakonito i neovlašćeno sugerisao disciplinskom tužiocu i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal šta treba da urade - navodi se u saopštenju.

Stamenković se pri tome, kako se navodi u prijavi, upuštao u prejudiciranje na bazi "ličnih provera i zaključaka, bez ocene nadležnih organa, iako je za osnovanost eventualnog disciplinskog postupka, krivičnog postupka i slično, neophodno da eventualne propuste u njihovom radu utvrdi nadležni organ, što Komisija Vrhovnog javnog tužilaštva definitivno nije, a pogotovo nije jedan član Komisije – Stamenković".

- U datim izjavama se vidi njegov nesporni motiv osvete i revanšizma - navodi se.

Takođe, Stamenković je kako se dodaje, prekršio i načelo dostojanstvenosti, budući da za VJT u Beogradu i njegove javne tužioce koristio grub i nipodaštavajući rečnik, tvrdeći da se pretvorilo u paratužilačku strukturu koja se izdvojila iz javnotužilačke organizacije Republike Srbije i stavilo u službu političkih aktera, implicitno ukazujući da nad VJT u Beogradu nije bila moguća nikakva instanciona kontrola niti usmeravanje njegovog rada, sve do dana obavljivanja preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u RS.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

U prijavi se dalje navodi da je Stamenković kršio i načelo zakonitosti jer je u svojim izjavama "povredio pretpostavku nevinosti javnih tužilaca VJT u Beogradu, na taj način što je iznosio lično mišljenje o tome da oni treba krivično da odgovaraju, kao i načelo odgovornosti budući da mora da bude svestan da njegovo ponašanje, postupanje i odluke, pa samim tim i javni nastup i komentar mogu ugroziti ugled i poverenje građana u javno tužilaštvo".

- Izjave Stamenkovića nisu utemeljene u utvrđenom činjeničnom stanju u odgovarajućem postupku, već su nepravničke i očigledno političke i osvetničke, a usmerene su na obračun sa tužiocima koji nisu bili u milosti Vrhovnog javnog tužioca.

Posledica ovakvih istupa Stamenkovića je učestalo targetiranje u medijima i na društvenim mrežama, kako glavnog javnog tužioca, tako i pojedinih javnih tužilaca VJT u Beogradu koji su spomenuti u izveštaju - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.