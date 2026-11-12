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Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana Miljavnu Vidoviću, zvanom Miljan Hofman, zbog sumnje da je 6. novembra pokušao da iznudi novac od vlasnika jednog lokala u TC Galerija. Pritvor mu je određen kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke koji će biti saslušani, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog suda u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Miljan Hofman je uhapše juče, dok je doručkovao u jednom lokalu brze hrane u Beogradu. On je jutros, nešto pre 10 sati priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u kom je, prema nezvaničnim informacijama, negirao krivicu.