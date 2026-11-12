MILJANU HOFMANU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: U petak pokušao da "reketira" vlasnika lokala u Galeriji, lisice mu stavljene dok je doručkovao
- Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je Miljanu Vidoviću, zvanom Miljan Hofman, pritvor do 30 dana zbog sumnje da je pokušao da iznudi novac od vlasnika lokala u TC Galerija.
- Pritvor je određen da ne bi uticao na svedoke i zbog opasnosti da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo.
Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana Miljavnu Vidoviću, zvanom Miljan Hofman, zbog sumnje da je 6. novembra pokušao da iznudi novac od vlasnika jednog lokala u TC Galerija. Pritvor mu je određen kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke koji će biti saslušani, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.
- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog suda u Beogradu.
Podsetimo, Miljan Hofman je uhapše juče, dok je doručkovao u jednom lokalu brze hrane u Beogradu. On je jutros, nešto pre 10 sati priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u kom je, prema nezvaničnim informacijama, negirao krivicu.
- Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru „Galerija”, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio pretnje da će napasti na život i telo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa - navelo je tužilaštvo u saopštenju i dodalo da će u daljem toku postupka, javni tužilac će preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.