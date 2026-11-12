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Milisav S. (76) iz Geglja, kod Lebana, uskoro će se naći na optužničkoj klupi Višeg suda u Leskovcu jer je tužilaštvo protiv njega podiglo optužnicu koju je sud potvrdio zbog ubistva supruge.

Više javno tužilaštvo u Leskovcu podiglo je optužnicu protiv Milisava S. iz sela Geglja zbog postojanja opravdane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo, za koje je zaprećena maksimalna kazna do 15 godina zatvora.

Viši sud u Leskovcu je 3. novembra doneo rešenje kojim je optužnica potvrđena.

Milisav se tereti da je 21. aprila ove godine u porodičnoj kući ubio suprugu Javorku S. (76) sa više udaraca motkom, da bi istražnim organima kazao da je preminula usled pada sa kreveta. Međutim, obdukcija je pokazala da je sirota žena pretučena motkom do smrti.

Ilustracija Foto: Ilija Ilić

Motiv ubistva i dalje je nepoznat, meštani su sumnjali da je Milisav teško bolesnoj supruzi želeo da prekrati muke.

- Bavili su se poljoprivredom, a kada su se penzionisali, prestali su da obrađuju zemlju. Počeli su oboje da poboljevaju. Javorka nije mogla ni da govori, a Milisav je popustio sa živcima - kazao je nakon zločina komšija Stojan Jovanović.

Iako su meštani tvrdili da je Milisav psihički oboleo, psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da kod Milisava nema tragova psihičkog oboljenja i da je on zločin počinio u uračunljivom stanju.

Nakon zločina, komšije su ispričale da je Javorka napadnuta i ubijena preko noći zbog čega niko nije čuo njenu kuknjavu i pozive u pomoć. Zločin je otkriven dan kasnije kada je bratanac bračnog para došao u kuću i pronašao Javorku u lokvi krvi i odmah pozvao policiju.