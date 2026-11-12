MUŠKARAC SVIREPO PRETUČEN, PA IZBODEN NOŽEM U RESNIKU: Sve se odigralo ispred Doma zdravlja, uhapšen jedan od napadača
- A.S. je uhapšen zbog napada na poznanika D.M. u Resniku, u noći između 25. i 26. oktobra.
- D.M. je zadobio teške telesne povrede od uboda nožem, a tužilaštvo je zatražilo pritvor od 30 dana za osumnjičenog.
Muškarac A.S. uhapšen je zbog napada na poznanika D.M. (36), koji se dogodio u noći između 25. i 26. oktobra u beogradskom naselju Resnik.
D. M. je tada zadobio teške telesne povrede nastale ubadanjem nožem, a A.S. se sumnjiči da je sa jednim saučesnikom žrtvu tukao i ranio nožem, ispred Doma zdravlja u Resniku.
Teško povređenog mladića tada je devojka krvavog pokupila na ulici i hitno prevezla u Urgentni centar, gde je odmah operisan.
D.M. je zadobio više ubodnih rana u grudni koš, desni kuk i desnu butinu.
- Nakon što je uspešno realizovana potraga za osumnjičenim A. S., njemu je određeno policijsko zadržavanje. Osumnjičeni A. S. je potom priveden u prostorije Drugog osnovnog javnog tužilaštva gde je saslušan, i tom prilikom je izneo svoju odbranu pred postupajućim tužiocem - saopštilo je Drugo tužilaštvo.
Nakon saslušanja, tužilaštvo je Drugom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje do 30 dana pritvora prema osumnjičenom.
(Telegraf)