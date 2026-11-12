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Muškarac A.S. uhapšen je zbog napada na poznanika D.M. (36), koji se dogodio u noći između 25. i 26. oktobra u beogradskom naselju Resnik.

D. M. je tada zadobio teške telesne povrede nastale ubadanjem nožem, a A.S. se sumnjiči da je sa jednim saučesnikom žrtvu tukao i ranio nožem, ispred Doma zdravlja u Resniku.

Teško povređenog mladića tada je devojka krvavog pokupila na ulici i hitno prevezla u Urgentni centar, gde je odmah operisan.

D.M. je zadobio više ubodnih rana u grudni koš, desni kuk i desnu butinu.

- Nakon što je uspešno realizovana potraga za osumnjičenim A. S., njemu je određeno policijsko zadržavanje. Osumnjičeni A. S. je potom priveden u prostorije Drugog osnovnog javnog tužilaštva gde je saslušan, i tom prilikom je izneo svoju odbranu pred postupajućim tužiocem - saopštilo je Drugo tužilaštvo.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Drugom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje do 30 dana pritvora prema osumnjičenom.

(Telegraf)

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