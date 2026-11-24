Slušaj vest

Jeziv prizor na obali Dunava kod Golupca šokirao je javnost 12. jula 2000. godine. Nekoliko dečaka koji su se nalazili u plićaku, primetili su neobične drvene sanduke koji su izvirivali iz vode. Kada su odrasli prišli da provere o čemu je reč, usledilo je otkriće od kojeg su se sledili: u sanducima su se nalazili ljudski ostaci, a tela su bila raskomadana i zalivena betonom.

Sahranjeni su na "mafijaški način", zabetonirani u drvene sanduke, pa gurnuti u reku.

Najstrašnije od svega bilo je to što niko nije mogao da utvrdi kome pripadaju posmrtni ostaci trojice muškaraca. Iako je slučaj pokrenuo brojne teorije i spekulacije, njihov identitet nikada nije pouzdano utvrđen. Jedna od pretpostavki povezivala je ovaj zločin sa događajima iz beogradskog podzemlja, ubistvom kontroverznog biznismena Vlade Kovačevića Trefa i pljačkom njegove firme, u kojoj su život izgubile dve osobe.

Vlada Kovačević Tref Foto: Printscreen

Jezivo otkriće na obali Dunava

Prvi sanduk primetio je jedan od dečaka. Bio je napravljen od grubih drvenih dasaka, bez poklopca, a iz njega se širio nepodnošljiv miris. Uplašen prizorom, dečak je potražio pomoć odraslih koji su se nalazili u blizini.

Dvojica pecaroša prišla su sanduku i shvatila da se unutra nalazi ljudski trup u poodmakloj fazi raspadanja. Telo nije imalo glavu ni ruke, dok je donji deo, do struka, bio zaliven betonom.

Nedugo zatim, svega desetak metara uzvodno, uočili su još jedan drveni sanduk, gotovo istovetan prvom. Bio je neoštećen, a sumnje da se u njemu nalazi još jedno telo ubrzo su potvrđene. Treći sanduk pronađen je dva dana kasnije, kada su ronioci nastavili pretragu reke.

U sva tri sanduka nalazili su se ljudski ostaci, ali zbog načina na koji su tela bila uništena, kao i dugotrajnog boravka u vodi, identifikacija je bila izuzetno otežana.

Dunav Foto: Youtube Printscreen

Pljačka 8 miliona maraka koja se završila krvoprolićem

Istraga i kasnije spekulacije dovele su do povezivanja jezivog otkrića sa zločinom koji se dogodio u Beogradu u noći između 4. i 5. decembra 1998. godine.

U središtu te priče bio je Andrej Kovačević, sedamnaestogodišnji sin Vlade Kovačevića Trefa iz prvog braka. Sa dvojicom mladića, Aleksandrom Kostadinovićem i Filipom Gavrilovićem, učestvovao je u pljački očeve firme "Tref rentakar". Iz sefa je tada odneto oko sedam i po miliona nemačkih maraka.

Vlada Kovačević Tref, koji je važio za bliskog prijatelja Marka Miloševića, sina tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, ubijen je 20. februara 1997. godine ispred Sava centra. Prema tadašnjim svedočenjima, napadač u crnoj jakni prišao mu je i ispalio četiri hica, od kojih su ga tri pogodila.

Nakon njegove smrti, firmu je vodila druga supruga Bojana Kovačević-Bajrušević, koja je, budući da nije postojao testament, nasledila imovinu. Andrej, prema navodima iz tadašnje priče o ovom slučaju, nije bio zadovoljan raspodelom nasledstva, što je navodno bio jedan od motiva za pljačku.

Ubili čuvara, a blagajnicu odveli do Garaškog jezera

U realizaciji plana pomogla im je blagajnica Biljana Stanojković, koja je imala magnetnu karticu za ulazak u prostorije firme i znala kombinaciju sefa.

Andrej je, zahvaljujući tome što je poznavao čuvara Bratislava Dačića, uspeo da uđe u agenciju. Međutim, umesto da se pljačka završi bez žrtava, čuvar je ubijen hicem u potiljak.

Čim ga je Dačić pustio u prostoriju, Andrej ga je hladnokrvno ubio hicem u potiljak. Njegova smrt činila se još tragičnijom kada se saznalo da se on nedavno oženio, a da je njegova supruga bila u šestom mesecu trudnoće. Uz pomoć blagajnice otvorili su sef iz kojeg su odneli sedam i po miliona maraka.

Nesrećnu ženu su kasnije odvezli do Garaškog jezera iznad Aranđelovca gde su je hladnokrvno ubili.

Foto: Profimedia

Jedna greška razotkrila krvavu pljačku

Istraga u početku nije davala jasne rezultate, a ključni preokret dogodio se kada je u beogradski Urgentni centar došao mladić sa prostrelnom ranom na nozi.

Policajcima je njegova priča o tome kako je povređen delovala neubedljivo. Tvrdio je da je tokom slavlja u Mladenovcu zalutali metak sa terase pogodio njegovu nogu. Inspektori, međutim, nisu poverovali u takvo objašnjenje i nastavili su da ga ispituju.

Tokom razgovora mladić je priznao da se zove Aleksandar Kostadinović i da je učestvovao u oružanoj pljački. Otkrio je i imena saučesnika, čime je istraga dobila potpuno novi pravac.

Objasnio je i kako je zadobio povredu. Dok su Biljanu Stanojković vozili ka Aranđelovcu, zazvonio joj je telefon. Kostadinović je izvadio pištolj i zapretio joj da će je ubiti ukoliko ne bude sarađivala. Međutim, dok je držao oružje, ono je slučajno opalilo i ranilo ga u nogu. Kada mu je kasnije pozlilo, morao je da potraži lekarsku pomoć, što je na kraju dovelo policiju do njega i njegovih saučesnika.

Andrej Kovačević ubrzo se predao policiji, nakon što ga je na to nagovorila majka Vesna. Ipak, sav novac iz pljačke nikada nije pronađen.

Andrej poginuo, jedan saučesnik nestao bez traga

Zbog učešća u zločinu Andrej Kovačević osuđen je na deset godina maloletničkog zatvora, što je bila maksimalna kazna u njegovom slučaju. Tokom izdržavanja kazne, zbog dobrog vladanja, koristio je slobodne vikende.

Njegov život okončan je 3. septembra 2006. godine, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći na raskrsnici ulica Kneza Višeslava i Miloja Zakića. Motociklom marke "jamaha" udario je u automobil "zastava 101".

Aleksandar Kostadinović osuđen je na 15 godina zatvora, dok treći učesnik pljačke, Filip Gavrilović, nikada nije pronađen. Prema tadašnjim navodima, sa njim su nestali i njegov otac, kao i jedan prijatelj.

Osim ljudi koji su nestali, bez traga je iščezao i deo opljačkanog novca. Oko četiri miliona nemačkih maraka nikada nije pronađeno, a taj iznos nije dobio ni razjašnjenje tokom sudskog postupka.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pitanje na koje niko nema odgovor

Upravo nestanak Filipa Gavrilovića i njegovih bliskih ljudi, kao i činjenica da je deo novca ostao neotkriven, dodatno su podgrevali sumnje i nagađanja nakon pronalaska tri zabetonirana tela u Dunavu.

Ipak, nikada nije potvrđeno da su ostaci pronađeni kod Golupca pripadali nestalim osobama, niti je dokazana veza sa pljačkom firme "Tref rentakar".

Zbog dugog boravka tela u vodi, njihovo stanje bilo je veoma loše, a mogućnosti tadašnje forenzike bile su ograničene. DNK analiza u Srbiji tada još nije bila razvijena do nivoa koji bi omogućio pouzdanu identifikaciju u ovako složenom slučaju.

Tako je ostala jedna od najmračnijih misterija: ko su trojica ljudi čija su tela pronađena u drvenim sanducima, zalivena betonom i bačena u Dunav?

Da li je reč o zločinu povezanom sa krvavom pljačkom i nestalim milionima ili je pozadina bila potpuno drugačija, nikada nije razjašnjeno. Tri tela iz Golupca ostala su bez imena, a priča o njima i danas je obavijena velom tajne.