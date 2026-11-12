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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su O. D. S. (62) i D. M. (42), odgovorna lica jednog privrednog društva iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja i pranje novca u saizvršilaštvu.

Takođe, protiv I. D. (55), H. G. Z. (60), N. K. (33), B. T. (48) i N. K. (45) podneta je krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, dok se za još jednom osobom intenzivno traga.

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- Sumnja se da su, u periodu od maja 2024. godine do juna 2026. godine, u svojstvu formalno i faktički odgovornih lica više privrednih društava, čiji je faktički vlasnik osumnjičeni N. K., ispostavljali fiktivne fakture privrednom društvu čija su odgovorna lica O. D. S. i D. M., u ukupnom iznosu od oko 28.000.000 dinara, na osnovu kojih su izvršena plaćanja ovim privrednim društvima. Potom je, kako se sumnja, novac u ukupnom iznosu sa računa ovih privrednih društava dalje prebacivan na lični račun N. K., a koji je on zatim podizao u gotovini na bankomatima ili u ekspoziturama banaka - saopštio je MUP.

Na ovaj način, kako se sumnja, O. D. S. i D. M. su izbegli i plaćanje poreza i oštetili budžet Republike Srbije u iznosu od oko 6.000.000 dinara.

O. D. S. i D. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.