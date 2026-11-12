hapšenje
UHAPŠEN MANIJAK U LESKOVCU: Prišao tinejdžerki i počeo da je dodiruje, oglasila se policija!
- Policija u Leskovcu uhapsila je S. Đ. (71) iz Vlasotinca zbog sumnje da je polno uznemiravao 18-godišnju devojku.
- Sumnja se da joj je 6. novembra prišao i neprimereno je dodirivao, a ona je uspela da se otrgne.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili S. Đ. (71) iz Vlasotinca, zbog sumnje da je neprimereno dodirivao 18-godišnju devojku.
On je osumnjičen za krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.
Sumnja se da je on 6. novembra u Vlasotincu prišao 18-godišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao, nakon čega je ona uspela da se otrgne.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.
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