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Još jedan putnik iz Srbije, koji je 8. novembra povređen u teškoj nesreći na autoputu kod Zagreba, oglasio se za medije i opisao kako je preživeo saobraćajku u kojoj su, u prevrtanju autobusa, dve ženske osobe poginule, a 33 putnika povređeno.

Stanko Đorđević (50) je jedan od šestoro teško povređenih putnika. On je zbrinut u zagrebačkoj bolnici Dubrava, gde se još uvek oporavlja.

- Samo malo sam bolje nego što sam bio posle nesreće. Imam tri slomljene lopatice i kontuziju mozga, ali to će proći. Ono što nikada neće nestati je jezivo sećanje na tragediju, na dete koje je umrlo na sedištu ispred mene, pred mojim očima. U takvim trenucima, čovečnost i empatija su neprocenjivi, a ja sam nekako preživeo sav taj užas zahvaljujući divnim lekarima iz Dubrave i drugima koji su nas spasili - rekao je Stanko Đorđević za hrvatski portal 24sata.hr.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu kod Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Đorđević je istakao da je neizmerno zahvalan svim službama koje su učestvovale u spasavanju i zbrinjavanju povređenih putnika.

- Želeo bih da izrazim svoju najdublju i najiskreniju zahvalnost svim hrvatskim službama koje su učestvovale u našem spasavanju i zbrinjavanju – hitnoj medicinskoj pomoći, vatrogascima, policiji, kao i lekarima i medicinskim sestrama u bolnici Dubrava gde sam konkretno primljen.

U trenucima velikog šoka i bola, njihova brzina, vrhunski profesionalizam, ali pre svega ljudska toplina, empatija i briga koju su nam pružili, ostavili su neizbrisiv trag na meni i ostalim putnicima. Želim da javnost u obe naše zemlje zna koliko su ovi ljudi humani i posvećeni svom pozivu, bez obzira odakle dolaze - naglasio je Stanko.

On se priseća da je stradala tinejdžerka Vasilija P. (17), učenica srednje škole u Kraljevu iz Kotora, sedela ispred njega.

Stradala Vasilija P. Foto: Društvene Mreže

- Imam ćerku njenih godina. Čitavim putem sam slušao šta je govorila, čuo sam sve njene snove i njene nade. Na kraju sam je video smrskanu ispod sedišta. Ni danas ne mogu da zatvorim oči jer mi se te slike stalno vraćaju. Bio sam među prvima koji su izašli iz autobusa, sav od adrenalina, nisam bio ni svestan koliko sam povređen. Stiglo je sedam, osam kola hitne pomoći i uveren sam da su spasili još najmanje pet, šest života koji ne bi bili spaseni da nije bilo njihove brzine, profesionalizma i natčovečanskih napora oko nas putnika - opisuje Đorđević.

Dodaje da nikada neće zaboraviti ljude sa kojima se našao u sobi, a koji nisu bili sa njim u autobusu.

Preživeli Stanko Đorđević Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

- Naša soba je bila broj šest na petom spratu. Tamo sam upoznao svog cimera Denisa Šaku i njegovu majku, koja se brinula o meni isto koliko i o svom sinu. Upoznao sam i Igora Fehervarija, čiji je otac ležao sa mnom i koji nikada nije došao u posetu ocu, a da mi nešto nije doneo. Hvala svima njima, divno su zaokružili ovu priču o čovečanstvu. U kontaktu smo i dogovorili smo se da se vidimo nakon što se svi oporavimo. A lekarima i drugima koje možda više nikada neću sresti, želim da kažem da su moji heroji i da će zauvek biti u mom srcu - zaključuje Đorđević.

Podsetimo, prema informacijama koje je objavilo državno tužilaštvo u Hrvatskoj, do nesreće je došlo na 61. kilometru auto-puta, kod Ivanić Grada. Vozač autobusa, 55-godišnji državljanin Srbije, vozio je desnom saobraćajnom trakom, ali je u jednom trenutku prešao u zaustavnu traku. Prednjim delom autobusa udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se vozilo nagnulo, sletelo sa puta i prevrnulo.

1/6 Vidi galeriju Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Na licu mesta poginule su državljanka Crne Gore Vasilija P., rođena 2009. godine, i jedna državljanka (53) Hrvatske. Šestoro putnika prevezeno je u bolnicu sa teškim telesnim povredama, dok je 27 putnika lakše povređeno.

Tinejdžerka Vasilija sahranjena je juče u Kotoru. Ona je bila učenica Umetničke škole u Kraljevu, koja je kobnog dana zajedno sa još jednim učenikom i nastavnikom putovala na međunarodni umetnički skup u Prag.