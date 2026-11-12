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Miljan Hofman, osumnjičen za pokušaj iznude, navodno je ucenjivao jednog beogradskog privrednika tvrdeći da radi za "vračarski klan" i da on i njegova porodica moraju da mu isplaćuju novac svakog meseca. U suprotnom, kako se sumnja, zapalili bi restorane i hotele u njihovom vlasništvu. Takođe, navodno je pretio da će članove porodice privrednika polivati kiselinom, saznaje nezvanično Blic.

Miljan Vidović, zvani Hofman, saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu po krivičnoj prijavi za pokušaj iznude. Prema nezvaničnim informacijama, negirao je krivicu.

Pretio paljenjem lokala i hotela

Kako prenose, Miljan Hofman Vidović sumnjiči se da je 6. novembra došao u lokal poznatog beogradskog privrednika i predstavio mu svoje namere, tvrdeći da radi za vračarski kriminalni klan.

- Privrednik ima lokale i hotele u Beogradu, ali i u Republici Srpskoj. Hofman mu je rekao da se on i njegova porodica nalaze na spisku ljudi koji će davati novac na mesečnom nivou vračarskom klanu, a da će zauzvrat uživati zaštitu u poslovanju. Takođe mu je osumnjičeni Hofman naglasio da on sada radi za vračarski klan i da prenosi poruke za njih - kaže izvor Blica.

Foto: Zorana Jevtić

Prema nezvaničnim informacijama, Hofman je navodno rekao privredniku da sam odluči da li će da plaća, ali i upozorio ga da će imati probleme ukoliko odbije.

- Kao probleme koje bi mu prouzrokovali naveo je paljenje lokala, bacanje bombi, ali i polivanje članova porodice kiselinom - navodi se.

U pretnje uključena i nepoznata osoba

Vidović je potom, kako se sumnja, obavio telefonski razgovor, a zatim dao svoj mobilni telefon privredniku kako bi razgovarao sa osobom koja se nalazila sa druge strane veze. Ta, za sada nepoznata osoba, navodno je ponovila pretnje koje je prethodno izneo Miljan Hofman.

- Na kraju je, kako se sumnja, osumnjičeni Vidović rekao oštećenom da ga je režim do sada pomagao i da je red da oni sada pomognu novu vlast. Naveo je da će on i klan kojem pripada preko nove vlasti moći da im završavaju razne dozvole, olakšavaju poslovanje i obezbeđuju druge pogodnosti - navodi izvor Blica.

Kako je preneo naš portal, Hofman je uhapšen zbog sumnje da je vlasniku jednog lokala u Tržnom centru Galerija pokušao da iznudi novac. Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo će sudiji za prethodni postupak predložiti da mu odredi pritvor do 30 dana.



Miljan Hofman javnosti je poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina više puta je hapšen.

U junu 2024. godine, pred Osnovnim sudom u Rumi, osuđen je na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje. Presuda je usledila nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu, navodno zbog papagaja. Hofman je tokom sudskog postupka negirao krivicu.

Hapšen je i 2025. godine zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je Hofmanu pritvor do 30 dana kako ne bi uticao na svedoke koji će biti saslušani, ali i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja, saopštio je sud.

Miljan Hofman uhapšen je dok je doručkovao u jednom lokalu brze hrane u Beogradu. Narednog jutra, nešto pre 10 sati, priveden je na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo, gde je, prema nezvaničnim informacijama, negirao krivicu.

Prema navodima krivične prijave, Vidović je 6. novembra u Tržnom centru Galerija u Beogradu, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretio da će napasti na život i telo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i njihovu imovinu, ukoliko ne pristane da mu svakog meseca isplaćuje određene novčane iznose.

Tužilaštvo je saopštilo da će u nastavku postupka preduzeti sve potrebne dokazne radnje radi utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

(Kurir.rs/Blic)