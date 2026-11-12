Slušaj vest

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Odeljenja za javni red i mir PU za grad Beograd uhapsili su još dva lica, A. N. (27) i O. I. (27), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke Brankice Stanković, povodom pretnji upućenih tokom košarkaške utakmice „Partizan–Cedevita“ 6. juna 2023. godine.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a 13. novembra biće sprovedeni u tužilaštvo radi saslušanja.

U istom predmetu danas su saslušani R. R. i D. M., koji su negirali izvršenje krivičnog dela.

Tužilaštvo je za obojicu predložilo određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli uticati na svedoka, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo ističe da novinari moraju biti zaštićeni od pretnji i nasilja i da će odlučno preduzimati sve zakonom propisane mere radi krivičnog gonjenja odgovornih i zahtevati njihovo strogo kažnjavanje.

Ne propustiteHronikaPRIVEDENA DVOJICA MUŠKARACA ZBOG UVREDA UPUĆENIH BRANKICI STANKOVIĆ, ZA TROJICOM SE TRAGA Oglasilo se Tužilaštvo
Brankica Stanković
DruštvoINSPEKTOR IZ VRANJA OSUĐEN ZBOG PREBIJANJA OCA I SESTRE NOVINARKE! Osuđeni napadači na porodicu Tanje Janković!
screenshot-14.jpg
HronikaUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PRETNJE BRANKICI STANKOVIĆ: Priveden muškarac iz Jagodine!
barnkica.jpg
HronikaSTEFANOVIĆ TVITOVAO: Uhapšen zbog pretnji Brankici Stanković i Insajderu
nebojsa-stefanovic.jpg