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Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Odeljenja za javni red i mir PU za grad Beograd uhapsili su još dva lica, A. N. (27) i O. I. (27), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke Brankice Stanković, povodom pretnji upućenih tokom košarkaške utakmice „Partizan–Cedevita“ 6. juna 2023. godine.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a 13. novembra biće sprovedeni u tužilaštvo radi saslušanja.

U istom predmetu danas su saslušani R. R. i D. M., koji su negirali izvršenje krivičnog dela.

Tužilaštvo je za obojicu predložilo određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli uticati na svedoka, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo.