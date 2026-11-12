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Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu danas je uhapšena gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović zbog divlje deponije u tom gradu, saznaje Kurir.

Osim Jasmine Vojinović uhapšeni su i Miroslav Ilić, direktor JKP "Zelenilo i groblje", i Ivana Mitrović Stamenković, načelnica gradske uprave u Smederevu.

Kako saznajemo, oni se terete za krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, jer su, kako se sumnja, odogovorni za odlaganje otpada na divlju deponiju, od kraja septembra do sada, čime su ugrožavali zdravlje svih građana Smedereva.

Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje pred nadležnog tužioca.

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