UHAPŠENA GRADONAČELNICA SMEDEREVA SA SAUČESNICIMA: Terete se za ugrožavanje zdravlja ljudi!
- Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu uhapšena je gradonačelnica Jasmina Vojinović zbog divlje deponije u gradu.
- Uhapšeni su i direktor JKP 'Zelenilo i groblje' Miroslav Ilić i načelnica gradske uprave Ivana Mitrović Stamenković.
- Terete se za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, a određeno im je zadržavanje do 48 sati.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu danas je uhapšena gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović zbog divlje deponije u tom gradu, saznaje Kurir.
Osim Jasmine Vojinović uhapšeni su i Miroslav Ilić, direktor JKP "Zelenilo i groblje", i Ivana Mitrović Stamenković, načelnica gradske uprave u Smederevu.
Kako saznajemo, oni se terete za krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, jer su, kako se sumnja, odogovorni za odlaganje otpada na divlju deponiju, od kraja septembra do sada, čime su ugrožavali zdravlje svih građana Smedereva.
Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje pred nadležnog tužioca.
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