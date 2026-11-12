Hronika
ŽESTOK SUDAR FOLKSVAGENA I MERCEDESA U NIŠU: Troje povređenih, svi s povredama prevezeni u KC Niš
Slušaj vest
Tri osobe povređene su danas u sudaru dva putnička vozila u Ulici Vojvode Mišića u Nišu, nedaleko od tržnog centra, potvrdio je za Tanjug MUP Niš.
Saobraćajna nesreća dogodila se u 13.40 sudarom dva automobila marki folksvagen i mercedes, apovređeni su vozač jednog vozila, žena koja je vozila drugi automobil i jedna putnica.
Sve tri povređene osobe prevezene su u Klinički centar u Nišu.
Kurir.rs/Tanjug
Reaguj
Komentariši