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Tri osobe povređene su danas u sudaru dva putnička vozila u Ulici Vojvode Mišića u Nišu, nedaleko od tržnog centra, potvrdio je za Tanjug MUP Niš.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 13.40 sudarom dva automobila marki folksvagen i mercedes, apovređeni su vozač jednog vozila, žena koja je vozila drugi automobil i jedna putnica.

Sve tri povređene osobe prevezene su u Klinički centar u Nišu.

Kurir.rs/Tanjug

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