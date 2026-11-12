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Blagoje Gašić, koji je optužen u postupku koji se vodi protiv pripadnika kriminalnog klana, kom se sudi za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hodžića u julu iste godine na Krfu, preko advokata je zatražio da mu se ukine pritvor kako bi došao na suđenje u Specijalni sud u Beograd, tvrdeći da ga Crna Gora nikada neće izručiti.

Gašić, koji je na Skaju prema tvrdnjama tužilaštva bio "Mali", prema navodima njegovog advokata, trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori.

Specijalni sud Foto: Ilija Ilić

- Vi ste doneli rešenje da mu se sudi u odustvu, a poznato je da je on u pritvoru u Crnoj Gori, i to ekstradicionom pritvoru koji mu je određen zbog ovog postupka. Predlažem da se postupak protiv njega razdvoji i da se ustupi Crnoj Gori, jer je u zakonu o međunarodnoj saradnji u Crnoj Gori došlo do izmena i ekstradicioni pritvor sada može da traje sve do pravosnažne presude. Čak i da ga vi oslobodite njemu ekstradicioni pritvor neće biti ukinut. Kada je pokrenut ovaj postupak, on je bio u pritvoru u drugom predmetu koji se vodi zbog saizvršilaštva u ubistvu, ali mu je taj pritvor u međuvremenu istekao, po zakonu Crne Gore. On bi da dođe ovde na suđenje, ali nema tu mogućnost. Ja tražim da mu se omogući da pristupi. Crna Gora ga neće izručiti, nije izručila čak ni vašeg državljanina u predmetu "vračarci" kom se ovde sudi za ubistvo, a u Crnoj Gori za blaže delo. Dakle, on je u situaciji da je u pritvoru u postupku u kom hoće da pristupi, a nema mogućnost - rekao je danas u sudnici Gašićev branilac, advokat Marko Radonjić, ali će se o njegovom zahtevu sud naknadno izjasniti.

Inače, prema nezvaničnim informacijama Gašić je u Crnoj Gori optužen da je kao pripadnik kriminalne grupe Radoja Zvicera učestvovao u ubistvima Damira Hadžića i njegovog zeta Adisa Spahića, kao i da je na Skaju koristio nadimke "Mali" i "Floki". Po poternici Srbije, uhapšen je navodno u trenutku kada je napuštao kapiju Spuža, pošto je pušten iz pritvora.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

U optužnici po kojoj mu se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu, Blagoje Gašić imao je ulogu da nakon ubistva Dedovića i Stamatovića u restoranu u Atini uklanja i uništava automobile koji su korišćeni prilikom izvršenja ubistva, garderobu koju su nosili četiri direktna izvršioca zločina, kao i vatreno oružje koje je korišćeno u ubistvu.

Kao direktni izvršioci ubistva u Atini, podsetimo, označeni su Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović.

Inače, sudija je saopštila i da je optuženi Marko Petković, prema dopisu, koji je stigao iz zatvora, u lošem zdravstvenom stanju i da zbog toga danas neće biti doveden u sudnicu. Njegov branilac, advokat Nebojša Tešić, od suda je zatražio da se naloži veštačenje kako bi se utvrdila njegova "procesna sposobnost jer je pitanje kada će i da li će moći da prisustvuje".

Damir Hodžić Foto: Privatna Arhiva

- Marko Petković je u izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji. On je imao operaciju, međutim, već duže od mesec dana je u invalidskim kolicima u kojima ga vozaju po zatvoru, terapija ne deluje na njegovu bolest i pitanje je šta će biti sa bolešću. Zbog svega toga je i u teškom psihičkom stanju, pitanje je kada će moći da prisustvuje uopšte - rekao je advokat Marka Petkovića.

Inače, Petković je uhapšen u februaru 2020. i u međuvremenu je osuđen i na 17 godina zatvora zbog toga što je u dvorištu crkve u Vraniću 2015. ubio Sašu Joksića, jer ga je navodno upozorio da ne mokri na tom mestu.

Branioci okrivljenih za ubistva u Grčkoj, danas su pred sudom ponovo pokušali da ospore zakonitost dokaza sa Skaj aplikacije.

Darko Šarić Foto: Nenad Kostić

- Ja želim da vam dokažem, da ovo ne samo što nije original, nego može da se menja. Vi verovatno znate da se protiv Darka Šarića vodi postupak koji je trenutno u Apelaciji. Ono što vi nazivate porukama, a ja tabelama, a koje tužilac stavlja Darku Šariću na teret osoba, piše da šeta parkom, da je u Budvi, da hoda po Amsterdamu, a u to vreme Darko Šarić je bio u pritvoru u drugom predmetu - naveo je Šarićev branilac, advokat Marko Janković navodeći i da je u jednoj od poruka u istom periodu, sa "pina", koji tužilac stavlja Šariću na teret, poslata poruka: "Hoćeš da se nađemo u 13h u gradu".

Prethodno, tužilac Saša Ivanić, naveo je da smatra da Skaj poruke, koje su na prethodnom suđenju izvedene, dokazuju navode optužnice da su okrivljeni posle ubistva u Atini razmenjivali poruke o sklanjanju tragova, oružja i automobila, kao i izvlačenju direktnih izvršilaca iz Grčke.

Radoje Zvicer Foto: detective-info.com.ua

- Isprave koje smo izveli razmenjene su između Radoja Zvicera i ostalih, a o tome je izveštavan i Šarić koji je obećao novčanu nagradu jednom okrivljenom - rekao je tužilac Ivanić.

Advokat Dalibor Katančević, koji brani Šarića, naveo je da zahteva od tužioca da kad već "ovo nudi kao dokaz dostavi podatke ko je i kada presreo Skaj poruke i kako su one došle u eksel tabele".

- Ako je neki organ države Srbije, recimo BIA, pošto vidim da je to sada popularno, prisluškivao građane godinu dana, kako je moguće da u jednom predmetu dostavi da je prikupio 70, a u drugom 150 razgovora - rekao je Katančević, navodeći da se upravo to dogodilo u dva odvojena predmeta protiv Darka Šarića.

Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: MUP RS

Advokat Jakša Peković, branilac okrivljenog Vladimira Mandića pitao je sudsko veće "gde je njegov klijent".