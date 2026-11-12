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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana M.D. osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo muškarac.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovo krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kažnjivo zatvorom od pet do 15 godina, i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, kažnjivo zatvorom od jedne do osam godina.

Sumnja se da je on upravljajući putničkim vozilom u Međi, pod dejstvom alkohola, bez izdate vozačke dozvole za upravljanje vozilom "B" kategorije i brzinom koja nije bila prilagođena stanju vozila, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa desne strane kolovoza na travnatu bankinu i prednjim delom vozila udario u stablo drveta.

On je potom izašao iz vozila i udaljio se u nepoznatom pravcu ostavivši bez pomoći oštećenog, sada pokojnog M.D, koji je sedeo na suvozačkom mestu, i koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

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