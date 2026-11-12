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Policija u Smederevu uhapsila je gradonačelnicu Grada Smedereva J. V. (55), načelnicu Gradske uprave Smederevo I. S.(43) i direktora JKP "Zelenilo i groblja" M. I. (43) zbog sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, saopštila je Policijska uprava Smederevo.

Dodaju da se uhapšeni direktor JKP "Zelenilo i groblja" tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu.

Akciju hapšenja izveli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, na taj način što su policijski službenici, zajedno sa nadležnim tužiocem i republičkim i gradskim inspekcijama, na osnovu više prijava građana, 2. novembra izvršili kontrolu nelegalne deponije u Radincu kod Smedereva, koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu grada.

Daljim kontrolama je utvrđeno da JKP "Zelenilo i groblja" ne poseduje dozvole za odlaganje komunalnog otpada, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju za upotrebu deponije, a da Gradska uprava ne poseduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti bilo kakvu dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.