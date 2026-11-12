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Jedna osoba nastradala je u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mestu Vrnčani kod Čačka, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, potvrđeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Čačak.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 17.10 časova na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beograda ka Čačku.

- Do udesa je došlo kod mesta Boljkovci, kada je iz nepoznatih razloga vozač putničkog vozila podleteo pod teretno vozilo. Čuli smo da je vozač poginuo. Na licu mesta su tri vozila vatrogasne službe, saobraćajna policija, kao i Hitna pomoć - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na toj deonici puta funkcioniše normalno.