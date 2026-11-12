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Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana Miljanu Vidoviću, zvanom Miljan Hofman, zbog sumnje da je 6. novembra pokušao da iznudi novac od vlasnika jednog lokala u TC Galerija.

Pritvor mu je određen kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke koji će biti saslušani, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

1/5 Vidi galeriju Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

Inače, za braću Hofman je šira javnost prvi put čula pre nekoliko godina kada se u medijima pojavila vest da se njihov otac, inače poznati bivši bokser Miodrag Vidović, zvani Miško Hofman, odrekao sinova zbog toga što su "iz sporta otišli u kriminal".

Braća Hofman su tada gostovali na TV Hepi, kao i njihov otac koji je rekao da su se uhvatili lošeg društva i bacili u kriminal umesto da studiraju.

- U sukob sa sinovima došao sam zato što sam video da su se uhvatili lošeg društva. Ja nemam nikad izgovor, uvek priznajem. Oni su foliranti, ja sam ih učio da se bave naukom, sportom i muzikom. Oni su završili paralelno i muzičku školu, strašno su svirali violinu, Miljan je imao i koncerte. Oni su mene slušali sve dok su bili sa mnom, do 20. godine. Istina je da su oteli čoveka, oni su na poternici, oni nemaju empatiju, puni su sebe, Miljan posebno. On se tukao sa mnom, on ima krivičnih dela. Ljuban i još neki dečko iz Loznice su kidnapovali jednog prevaranta, koji je bio moj insajder i koji ih je pratio, odveli su ga u moju vikendicu na Drinu i valjda su ga maltretirali, moj drug kaže ja sam čuo jauke, oni su ga izgleda malo pritegli. Moji sinovi su kukavice - objasnio je tada Miodrag Vidović, otac braće Hofman.

U navedenoj emisiji, otac braće Hofman priložio je i pismeni dokument u kojem se odriče svoje dece.

- Ja se odričem svojih sinova i svu svoju pokretnu imovinu dajem institutu u Beogradu - rekao je.

Foto: Printscreen/Youtube

- Skrenuli su s puta spoznaje i ljudskosti, i zato želim da ih kaznim, jer lutaju kao izgubljeni, opsednuti demonima nasilja. Nagrada za njima nije raspisana, jer "bludni sinovi" nikada neće biti pronađeni - pisalo je u dokumentu koji je priložio u emisiji.

00:05 Isplivao još jedan snimak Miljana Hofmana Izvor: TikTok

Poznat kao "problematičan momak"

Miljan Vidović je u javnosti je poznat kao problematičan momak koji se više puta našao na meti policije. U svom podebljem dosijeu ima nekoliko krivičnih prijava zbog nasilnih krivičnih dela.

Iako se predstavljao kao sportista i kik-bokser u javnost je isplivalo nekoliko uznemirujućuh video-snimaka, koji prikazuju kako maltretira žrtve.

On je osuđen u junu 2024. godine u Osnovnom sudu u Rumi na devet meseci kućnog zatvora zbog zlostavljanja i mučenja, a tu kaznu je služio od avgusta 2025. godine do marta 2026. godine. U tom slučaju Miljan je uhapšen zajedno sa rođenim bratom Ljubanom Hofmanom 10. novembra 2023. godine u tržnom centru u Beogradu, nakon što su na društvenim mrežama objavljeni nasilni snimci maltretiranja konobara u Irigu i to zbog papagaja.

Foto: Printscreen/Youtube

- Kome si rekao da ćeš da zakolješ papagaja? Hoćeš da zakolješ papagaja pred mojom ćerkom? Je l' si rekao pred mojom ćerkom da ćeš da zakolješ papagaja? Je l' njoj da serviraš mrtvog papagaja? Nemoj da te masakriram p***ko mala, nemoj da vidiš, ko sam ja p***o mala. Ne smeš mom detetu da kažeš ništa loše, ima da me poštuješ, je l' si me čuo? - govori Miljan Hofman, a potom šamara konobara i udara ga pesnicom u stomak.

Optuženi je na sudu govorio da je to sve bila šala, ali sud to nije uvažio.

- Ja sam u zatvoru zbog neslane šale i nisam sa svojim ćerkama i porodicom. Oštećenog poznajem iz restorana, bio sam tamo tog dana. Dogovorili smo se da snimimo skeč, sve je bila gluma, ništa nije bilo stvarno. Snimak je isečen, ni jednom ga nisam udario. Pipnuo sam ga samo za potrebe snimka, ali ga nisam ugrozio. Imao sam i prethodno slične skečeve na društvenim mrežama. Konkretno ovaj nije sačinjen mojim telefonom, isečen je, ja ga nisam stavio na mreže i ne znam ko je - rekao je Hofman iznoseći odbranu u sudu.

01:09 Braća Hofman prete i šamaraju konobara Izvor: Privatna arhiva

Potom je bio hapšen i 25. jula 2025. godine, u stambeno-poslovnom kompleksu na Novom Beogradu, zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti sa još nekoliko osoba. Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv njega zbog tog krivičnog dela, a kako su mediji pisali, Hofman je lupao na vrata Dejanu Vuksanoviću i upućivao mu pretnje i uvrede. Podsetimo, i Dejan Vuksanović je dobro poznat policiji.

1/7 Vidi galeriju Miljan Hofman Foto: Zorana Jevtić

Na društvenim mrežama je pre dve godine osvanuo i snimak na kojem Miljan Hofman maltretira dostavljača hrana u hodniku zgrade, obučen samo u donji veš.

00:07 Hofman maltretira dostavljača Izvor: Twitter