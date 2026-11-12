Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Nenad Stefanović poručio je predsedniku Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva Goranu Iliću da oni u Vrhovnim tužilaštvu mogu da se bave logikom, a da će se tužioci u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu baviti činjenicama i dokazima.

Stefanović je, komentarišući izjave u javnosti javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Gorana Ilića, inače predsednika Komisije za nadzor, za Njuzmaks Balkans rekao da Ilić nikada nije bio operativni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer je 2009. godine, kada je bila katastrofalna reforma pravosuđa, izabran direktno u tadašnje Republičko javno tužilaštvo.

"Nek se Goran Ilić bavi logikom gore u Vrhovnom javnom tužilaštvu, bez predmeta u radu, a mi ćemo se baviti činjenicama i dokazima", poručio je Stefanović Iliću.

On je naglasio da je sam činjenični opis u Izveštaju nelogičan, te da je trebalo da tužioci dobiju šansu da se izjasne na te nelogičnosti koje su u Izveštaju.

Stefanović je najavio da tužioci već rade na odgovoru za sve što je navedeno u Izveštaju. On je naveo da se poslednjih par dana vrši pravno nasilje nad tužiocima VJT u Beogradu što je i bio cilj izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva da targetira Više javno tužilaštvo u Beogradu i njega kao glavnog tužioca.

Foto: Kurir

"Više javno tužilaštvo u Beogradu je targetirano i osnovni cilj ove komisije je bio da nas predstave kao nekog ko je odgovoran za nezadovoljstvo građana kada je reč o dostupnosti pravde u Republici Srbiji", naglasio je Stefanović.

Komisija je, kako ističe, pokušala da ga targetira kao glavnog javnog tužioca, sa idejom da će podneti ostavku, iako ima 14 meseci do kraja mandata.

Stefanović je objasnio da su članovi Komisije došli u kontrolu, kao i da su im rekli da će se najpre upoznati sa sadržajem Izveštaja kada bude sačinjen i da će imati pravo da se izjasne na svaku argumentaciju, nakon čega će tek Izveštaj biti, zajedno sa primedbama, objavljen javno, sto nije učinjeno.

On je rekao da će svi kada u pretraživač ukucaju imena Nenad Stefanović, Zagorka Dolovac, Branko Stamenković i Goran Ilić videti da je reč o sukobu koji traje 10 godina i ozbiljan maliciozan odnos prema radu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naglasio je da je glavni tužilac na čelu tužilaštva, ali nije zadužen nijednim konkretnim predmetom, već u njima postupaju javni tužioci.

Osvrnuvši se na tvrdnje Vrhovnog javnog tužilaštva da je uspostavljen paratužilački sistem u Višem javnom tužilaštvu u Beogadu, Stefanović je objasnio da tužilački sistem postoji 16 godina pod direktnim upravljanjem Vrhovne javne tužiteljke.

On je naglasio da od trenutka kada je postao glavni javni tužilac, ovo tužilaštvo godišnje u proseku ima 1.000 saopštenja za javnost, dodajući da su otvoreni za javnost, te da drže konferencije za medije i obaveštavaju javnost o rezultatima svog rada.

Stefanović je podsetio da je Više javno tužilaštvo u Beogradu najveće javno tužilaštvo u Srbiji, koje ima najbolje rezultate, te da je u 2025. godini formirano 19.151 predmet, od kojih je rešeno dve trećine predmeta.

Pored toga je naveo i da se ovo tužilaštvo godinama bori sa nepopunjenom sistematizacijom, a sve zbog opstrukcija Visokog saveta tužilaštva, Vrhovne javne tužiteljke i Branka Stamenkovića, koji je bio predsednik VST.