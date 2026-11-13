HAPŠENJE NA AERODROMU U BEOGRADU! Zbog jednog poteza stranog državljanina odmah mu stavili lisice
- Na Aerodromu 'Nikola Tesla' uhapšen je državljanin Uzbekistana S. I. (21) zbog sumnje da je policajcu ponudio mito.
- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a uz krivičnu prijavu biće sproveden nadležnom tužiocu u Beogradu.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državljanina Uzbekistana S. I. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
S. I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na Aerodromu „Nikola Tesla“ na izlazu iz Srbije, ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije kako ne bi izvršio službenu radnju koju je morao da izvrši, saopštio je MUP.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.