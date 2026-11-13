Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državljanina Uzbekistana S. I. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

S. I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na Aerodromu „Nikola Tesla“ na izlazu iz Srbije, ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije kako ne bi izvršio službenu radnju koju je morao da izvrši, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ne propustiteHronika"JEDINI SAM ZNAO, NISAM HTEO DA GOVORIM" Marić i Bulić su posle 32 godine progovorili o smrti Dade Vujasinović: Zatekli su krvavu fotelju, a kasete su nestale
Dada Vujasinoivić.jpg
HronikaOTAC I SIN PALI SA MOTORA U BEOGRADU: Proklizali na šinama, hitno prebačeni u bolnicu - Oglasila se Hitna pomoć
IMG_20251215_233538.jpg
HronikaTINEJDŽER SEO ZA VOLAN BEZ DOZVOLE, IZAZVAO UDES, PA OSTAVIO DRUGA DA UMRE Određen pritvor osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u Međi
Zrenjaninska policija
HronikaTUŽILAC STEFANOVIĆ: Neka se u Vrhovnom tužilaštvu bave logikom, a mi u VJT ćemo dokazima
Glavni tužilac Nenad Stefanović