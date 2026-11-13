VOZAČ KOJI JE PREVRNUO AUTOBUS KOD ZAGREBA IDE U ISTRAŽNI ZATVOR: Strahuje se da će pobeći ili ponoviti delo, dve putnice poginule!
- Tužilaštvo u Velikoj Gorici vodi istragu protiv 55-godišnjeg državljanina Srbije zbog sumnje da je izazvao nesreću autobusa na A3 kod Ivanić-Grada.
- Prema dosadašnjim saznanjima, autobus je prešao u zaustavnu traku, udario u ogradu i prevrnuo se, poginule su dve putnice, a 32 osobe su povređene.
Opštinsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici ispitalo je 55-godišnjeg državljanina Srbije koji je 8. novembra vozio autobus srpskih tablica koji se prevrnuo na autoputu A3 kod Ivanić-Grada, blizu Zagreba. Nakon ispitivanja doneta je odluka o sprovođenju istrage zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da vozač, vozeći autoputem A3, nije vozio sredinom obeležene saobraćajne trake, već je autobusom prešao desno, u zaustavnu traku. Prednji deo vozila udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se autobus nagnuo, sleteo na ukošeni mekani teren pored autoputa i prevrnuo se.
U stravičnoj nesreći poginule su dve putnice - crnogorska državljanka rođena 2009. godine i hrvatska državljanka rođena 1973. godine. Još 32 putnika zadobilo je telesne povrede, od kojih petoro teže.
- Zbog rizika od bekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, Opštinsko državno tužilaštvo je predložilo da se vozaču odredi pritvor. Istražni sudija Županijskog suda u Velikoj Gorici je prihvatio predlog i 55-godišnji vozač je smešten u pritvor - saopštilo je danas hrvatsko tužilaštvo.
(24 sata)