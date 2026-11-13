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Opštinsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici ispitalo je 55-godišnjeg državljanina Srbije koji je 8. novembra vozio autobus srpskih tablica koji se prevrnuo na autoputu A3 kod Ivanić-Grada, blizu Zagreba. Nakon ispitivanja doneta je odluka o sprovođenju istrage zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da vozač, vozeći autoputem A3, nije vozio sredinom obeležene saobraćajne trake, već je autobusom prešao desno, u zaustavnu traku. Prednji deo vozila udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se autobus nagnuo, sleteo na ukošeni mekani teren pored autoputa i prevrnuo se.

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Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

U stravičnoj nesreći poginule su dve putnice - crnogorska državljanka rođena 2009. godine i hrvatska državljanka rođena 1973. godine. Još 32 putnika zadobilo je telesne povrede, od kojih petoro teže.

- Zbog rizika od bekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, Opštinsko državno tužilaštvo je predložilo da se vozaču odredi pritvor. Istražni sudija Županijskog suda u Velikoj Gorici je prihvatio predlog i 55-godišnji vozač je smešten u pritvor - saopštilo je danas hrvatsko tužilaštvo.

(24 sata)

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