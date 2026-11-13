Mehović je poreklom iz Bihora na severoistoku Crne Gore, a tokom školovanja preselio se u Novi Pazar, gde je završio srednju školu. Nakon toga otišao je u Nemačku, gde je godinama živeo i radio.

Njegova supruga Nisada ranije je iznela drugačiju verziju događaja i negirala da je Mehović poznavao muškarce koji su došli pred njihovu kuću.

- Došli su njih trojica. Ja te ljude ne poznajem i nikada ih nisam videla. Nemaju nikakve veze s nama, niti je Kenan ikada radio s njima - rekla je ona za medije.