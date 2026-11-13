PRVI SNIMCI SRBINA KOJI SE U NAŠOJ ZEMLJI KRIO NAKON UBISTVA: Na sud u Nemačkoj došao u odelu - jednog radnika ubio, a drugi se suočio s njim u sudnici! (foto)
- Suđenje Kenanu Mehoviću počelo je u Arnsbergu, tereti se da je u Mendenu ubio jednog građevinskog radnika i teško ranio drugog nakon svađe oko skela.
- Mehović tvrdi da je pucao u samoodbrani, dok preživeli radnik i njegova supruga negiraju njegovu verziju događaja.
- Optuženi je iz Srbije izručen Nemačkoj, gde se krio tri meseca pod lažnim imenom nakon bekstva iz Mendena.
Suđenje Kenanu Mehoviću (41), koji ima i srpsko i crnogorsko državljanstvo, počelo je u Arnsbergu, a tereti se za ubistvo iz nehata. On je u avgustu ove godine izručen Nemačkoj iz Srbije, gde se krio tri imeseca.
Kenan je optužen da je ispred svoje kuće u Mendenu, 22. avgusta 2025. godine, pištoljem ubio jednog građevinskog radnika (45), a njegovog kolegu Askina Ozdesa (49) teško ranio, nakon svađe oko demontiranja skela.
Suđenje za ovaj težak zločin počelo je u ponedeljak u Regionalnom sudu u Arnsbergu, a njemu je prisustvovao i preživeli Askin, koji je prvi put video Kenana nakon stravičnog zločina.
Kako prenose nemački mediji, među publikom se čuo žagor nezadovoljstva na samom početku suđenja, a među njima je bio veliki broj rođaka žrtava. Nakon što je optužnica pročitana, optuženi je pristao da ga sudija ispituje o tome šta se dogodilo na dan zločina.
Kenana tužilaštvo tereti za ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata, a njegovo svedočenje na sudu pokrenulo je mnoga pitanja.
- Optuženi je svedočio da su ga majstori napali tokom žestoke svađe kada su demontirali skele na njegovoj kući.Izjavio je da ga je četrdesetdevetogodišnji majstor udario pesnicom u nos i daskom po glavi. Okrivljeni je potom navodno izvukao oružje i pucao u njega. Muškarac je pogođen u grudi i nadlakticu i preživeo je sa teškim povredama. Okrivljeni je potom pao na zemlju. Dok je ležao na zemlji, optuženi tvrdi da je video drugog radnika, 45-godišnjeg muškarca, kako vadi nož. Optuženi je potom, kako kaže, i u njega pucao, i naneo mu smrtonosne povrede - piše nemački portal Wdr.
Međutim, nakon tih izjava tužilac se osvrnuo na to gde se navodno nalazio nož. Prema njegovim rečima, supruga optuženog je kasnije pronašla nož na ulici i ponela ga sa sobom.
Sudija je na to reagovao sa nerazumevanjem i pitao tužioca da li je ženi naređeno da odnese nož policiji. Tužilac je na to odgovorio da nije i da je "veoma čudno što je čuvala nož cele godine".
Mehović je poreklom iz Bihora na severoistoku Crne Gore, a tokom školovanja preselio se u Novi Pazar, gde je završio srednju školu. Nakon toga otišao je u Nemačku, gde je godinama živeo i radio.
Njegova supruga Nisada ranije je iznela drugačiju verziju događaja i negirala da je Mehović poznavao muškarce koji su došli pred njihovu kuću.
- Došli su njih trojica. Ja te ljude ne poznajem i nikada ih nisam videla. Nemaju nikakve veze s nama, niti je Kenan ikada radio s njima - rekla je ona za medije.
Preživeli majstor Askin Ozdes negirao je u izjavi za medije da je ikada došlo do fizičkog sukoba sa optuženim.
- Moj kolega i ja smo jednostavno želeli da pokupimo skele, a optuženi se tome protivio - majstor za WDR .
Ozdes je za televiziju "Rtl West" objasnio i da su "skele pozajmili Kenanovom bratu i da im za to nikada nije plaćeno".
Tokom suđenja, optuženi Mehović je objasnio da je nakon pucnjave pobegao iz Mendena u panici, putujući preko Kosova, Hrvatske i konačno u Srbiju.Tamo ga je policija uhapsila tri meseca kasnije tokom rutinske provere, a u Srbiji je boravio pod lažnim imenom.
Kenan je u svedočenju na sudu rekao i da je pucao u radnike kako bi zaštitio sebe, a da su skele, kako je rekao, pripadale njegovom bratu.
Član porodice ubijenog trgovca pojavio se na suđenju u ponedeljak, a njegov advokat je izjavio da porodica žrtve želi da se istragom dođe do prave istine o zločinu.
Okrivljeni je već poznat policiji. Između ostalog, ranije je osuđivan za primanje ukradene robe i vožnju bez dozvole. Takođe, nema dozvolu za vatreno oružje. Tvrdio je da je oružje ilegalno nabavio na Balkanu, navodno, radi samoodbrane.
Protiv njega je početkom avgusta 2025. godine pred sudom u Mendenu vođen postupak zbog ranijeg fizičkog sukoba, u kojem je, prema navodima tužilaštva, jednog muškarca udario u glavu i ugrizao za uho. Teretio se i za napad na još dve osobe.