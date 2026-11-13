VJT U BEOGRADU SE OGLASILO O "MILENIJUM TIMU": Predmet oduzet Trećem tužilaštvu zbog pristrasnosti, određeno ko će hitno postupati
- Više javno tužilaštvo u Beogradu usvojilo je zahtev za izuzeće glavnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva, uz ocenu da su navodi o pristrasnosti osnovani.
- Predmet protiv S.V. i drugih lica hitno je dodeljen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
- Reč je o slučaju 'Milenijum tima', u kojem je ranije naloženo hapšenje Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka zbog sumnje na gradnju bez dozvole.
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je 10. novembra podneo osumnjičeni S.V, uz dopunu zahteva za izuzeće koji je 11. novembra 2026. godine podneo njegov branilac.
- U rešenju se, pored ostalog, navodi da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće. Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilašta u Beogradu.
Podsetimo, reč je o slučaju "Milenijum tima" i nalogu za hapšenje vlasnika te kompanije Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, koje je zbog sumnje da su gradili bez građevinske dozvole naložilo Treće osnovno javno tužilaštvo. Vujko je, međutim, podneo zahtev za izuzeće zbog pristrasnosti, o kom je danas odlučilo Više javno tužilaštvo u Beogradu.