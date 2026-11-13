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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je 10. novembra podneo osumnjičeni S.V, uz dopunu zahteva za izuzeće koji je 11. novembra 2026. godine podneo njegov branilac.

- U rešenju se, pored ostalog, navodi da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće. Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilašta u Beogradu.