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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Mladenovac, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su M. M. (1978), N. R. (1989), V. Đ. (1986) iz Beograda i S. M. (1969) iz Jagodine, dok se za još jednom osobom intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na području opštine Topola, pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni za kojim se traga, zatekla M. M., N. R., V. Đ. i S. M. i pronašla i zaplenila oko 90 kilograma opojne droge nalik na marihuanu, opremu za uzgoj i preradu ove opojne droge, kao i vagice za precizno merenje.

1/6 Vidi galeriju Zaplenjena droga Foto: MUP Srbije

Takođe, nedaleko od objekta, na šumskom delu parcele, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 kilograma isečenih biljaka za koje se sumnja da je reč o psihoaktivnoj konoplji.

01:28 Laboratorija marihuane Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.