PALA KRIMI-GRUPA U ŠUMI KOD TOPOLE! Policija upala u štek i zaplenila skoro 300 KILA DROGE: Četvorica uhapšena, za jednim se traga
- U Mladenovcu su uhapšeni M. M., N. R., V. Đ. i S. M. zbog sumnje da su učestvovali u neovlašćenoj proizvodnji i stavljanju u promet droge.
- Policija je u Topoli pronašla i zaplenila oko 90 kilograma materije nalik marihuani, kao i opremu za uzgoj i preradu.
- Na šumskom delu parcele zaplenjeno je još oko 200 kilograma isečenih biljaka za koje se sumnja da su psihoaktivna konoplja.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Mladenovac, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su M. M. (1978), N. R. (1989), V. Đ. (1986) iz Beograda i S. M. (1969) iz Jagodine, dok se za još jednom osobom intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je na području opštine Topola, pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni za kojim se traga, zatekla M. M., N. R., V. Đ. i S. M. i pronašla i zaplenila oko 90 kilograma opojne droge nalik na marihuanu, opremu za uzgoj i preradu ove opojne droge, kao i vagice za precizno merenje.
Takođe, nedaleko od objekta, na šumskom delu parcele, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 kilograma isečenih biljaka za koje se sumnja da je reč o psihoaktivnoj konoplji.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.
(Kurir.rs)