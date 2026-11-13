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U beogradskoj Palati pravde, kako Kurir saznaje, od jutros je pojačano obezbeđenje a u zgradi su prisutni i pripadnici Žandarmerije! Kako naš izvor otkriva, razlog za "opsadno stanje" je prisustvo vrha MUP-a u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i to zbog saslušanju u istrazi koja je nedavno zbog zloupotreba u istrazi slučaja ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku pokrenuta protiv bivšeg načelnika UKP-a Marka Krička i načelnika Službe za borbu protiv kriminala Boška Sekulovića.

- Za danas su kao svedoci u istrazi pozvani Nevenko Marić, koji je u vreme istrage ubistva bio zamenik Marka Krička, a posle njegovog hapšenja je preuzeo upravljanje UKP-om, zatim načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, ali i vlasnik restorana "27" Nenad Lukić - otkriva izvor Kurira i podseća da je vlasnik restorana "27" u svom iskazu ranije naveo da ga je posle hapšenja Marko Kričak zlostavljao i mučio.

Marko Kričak Foto: Kurir.rs/Damir Dervišagić

Podsetimo, tužilaštvo je ranije saopštilo da se osim za prikrivanje dokaza, Kričak sumnjiči da je 16. maja između 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, "u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L., na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga".

- Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala - saopštilo je tužilaštvo, navodeći da se krivičnom prijavom načelniku UKP Marku Kričku na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK Sekuloviću krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Visoki funkcioneri policije, podsetimo, uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna, kao službena lica MUP-a prekoračili i iskoristili svoj službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, u restoranu "27" na Senjaku.

Izvor Kurira otkriva da je danas u Palatu pravde doveden i osumnjičeni Marko Kričak.