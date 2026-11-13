KURIR SAZNAJE! OPSADNO STANJE U PALATI PRAVDE, PRISUTNA I ŽANDARMERIJA: Vlasnik restorana "27" i Kričak prvi put "oči u oči" posle optužbi za jezivo mučenje
- U Palati pravde pojačano je obezbeđenje, a prisutna je i Žandarmerija zbog saslušanja u istrazi protiv Marka Krička i Boška Sekulovića.
- Kao svedoci su pozvani Nevenko Marić, Marko Zafirović i vlasnik restorana '27' Nenad Lukić, koji je ranije tvrdio da ga je Kričak zlostavljao.
- Kričak je danas doveden u Palatu pravde i prvi put će se suočiti sa Lukićem posle optužbi za mučenje.
U beogradskoj Palati pravde, kako Kurir saznaje, od jutros je pojačano obezbeđenje a u zgradi su prisutni i pripadnici Žandarmerije! Kako naš izvor otkriva, razlog za "opsadno stanje" je prisustvo vrha MUP-a u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i to zbog saslušanju u istrazi koja je nedavno zbog zloupotreba u istrazi slučaja ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku pokrenuta protiv bivšeg načelnika UKP-a Marka Krička i načelnika Službe za borbu protiv kriminala Boška Sekulovića.
- Za danas su kao svedoci u istrazi pozvani Nevenko Marić, koji je u vreme istrage ubistva bio zamenik Marka Krička, a posle njegovog hapšenja je preuzeo upravljanje UKP-om, zatim načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, ali i vlasnik restorana "27" Nenad Lukić - otkriva izvor Kurira i podseća da je vlasnik restorana "27" u svom iskazu ranije naveo da ga je posle hapšenja Marko Kričak zlostavljao i mučio.
Podsetimo, tužilaštvo je ranije saopštilo da se osim za prikrivanje dokaza, Kričak sumnjiči da je 16. maja između 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, "u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L., na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga".
- Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala - saopštilo je tužilaštvo, navodeći da se krivičnom prijavom načelniku UKP Marku Kričku na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK Sekuloviću krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Visoki funkcioneri policije, podsetimo, uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna, kao službena lica MUP-a prekoračili i iskoristili svoj službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, u restoranu "27" na Senjaku.
Izvor Kurira otkriva da je danas u Palatu pravde doveden i osumnjičeni Marko Kričak.
- Bivši načelnik UKP je uhapšen 1. novembra i od tada je u pritvoru. Na njegov zahtev, danas je doveden u Palatu pravde, kako bi prisustvovao ispitivanju svedoka. Ovo će biti prvi put da se on i Lukić, koji je izneo optužbe da ga je mučio u prostorijama policije, susretnu "oči u oči" od tog događaja - otkriva izvor Kurira.