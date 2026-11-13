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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu brzim i efikasnim radom rasvetlili su razbojništvo i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili V. N. (41) i M. Z. (34) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

- Njih dvoje se sumnjiče da su juče, u jednom parku u Nišu, od šezdesetdvogodišnjeg muškarca tražili novac, a kada je on odbio da im da, prislonili mu nož na vrat i uzeli mu 16.000 dinara i mobilni telefon - saopštio je MUP.

Operativnim radom policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene, a pretresom stana u kojem borave nađen je mobilni telefon i deo novca za koji se sumnja da su ga uzeli oštećenom muškarcu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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