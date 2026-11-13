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Majka devojčice koja je 3. maja 2023. preživela masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" svedočila je danas pred Višim sudom u Beogradu, u parničnom postupku koji je pokrenut protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnog ubice kao i škole u kojoj se zločin dogodio. Kako Kurir nezvanično saznaje, njeno svedočenje, koje je trajalo nekoliko sati, bilo je izuzetno potresno.

Suđenje je, podsetimo, zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa devojčice koja je kobnog dana bila ranjena, ali je na sreću preživela. U krvavom pohodu, podsetimo, maloletnik koji je bio učenik škole, ubio je devet vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio još šestoro među kojima je i devojčica čija je majka svedočila.

1/4 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Tužba je, kako je Kurir pisao, podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, zatim zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usled naruženosti.

Prema nezvaničnim informacijama, Vladimir i Miljana Kecmanović neće biti saslušavani u ovom postupku, pošto su se obe strane saglasile da se njihovi iskazi pročitaju.

Inače, ovo je šesta po redu tužba podneta protiv Kecmanovića i njihovog maloletnog sina. Prvu tužbu je podnelo 27 članova porodice ubijenih, drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu, treću i četvrtu su podneli ranjeni dečaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici i petu ranjena nastavnica istorije, koja je u trenutku kada je maloletni učenik škole zapucao, držala čas.

Viši sud u Beogradu, do sada je okončao pet parničnih postupaka i obavezao Vladimira i Miljanu Kecmanović i Osnovnu školu "Vladislav Ribnikar" da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

- Osim parničnih, pred istim sudom vodio se i krivični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović. Oni su za krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog sina, a Vladimir Kecmanović i za teško delo protiv opšte sigurnosti oglašeni krivim i osuđeni. Vladimiru Kecmanoviću je sud izrekao kaznu od 14 i po, a Miljani dve godine i 11 meseci zatvora - podseća sagovornik Kurira i dodaje da je ovaj krivični, kao i pet parničnih postupaka u Apelacionom sudu u Beogradu, koji treba da razmotri žalbe i donese odluku.

Maloletni ubica, podsetimo, u vreme izvršenja zločina imao je manje od 14 godina, pa po zakonu nije krivično odgovoran. Sud je, tokom suđenja njegovim roditeljima, utvrdio da je kobnog dana u drugare i zaposlene u školi pucao iz dva očeva pištolja koja je poneo u