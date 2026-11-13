Istraga
IDENTIFIKOVANO 6 OSOBA KOJE SU PRETILE NOVINARKI NA UTAKMICI PARTIZAN-MAKABI: Glavni tužilac Stefanović potvrdio da je otkriveno ko je skandirao sa tribina
Slušaj vest
Postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici su, za sada, identifikovali pet lica koja su 6. novembra 2026. godine u Beogradskoj areni tokom košarkaške utakmice između klubova Partizan i Makabi sa tribina skandiranjem uputila pretnje novinarki i urednici B.S, potvrdio je za Kurir glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.
- Imajući u vidu da je krivično delo ugrožavanje sigurnosti u nadležnosti osnovnih javnih tužilaštava, dalje postupanje u ovom predmetu preuzeće Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu - precizirao je Stefanović.
Podsetimo, reč je o pretnjama i uvredljivim porukama upućenim glavnoj i odgovornoj urednici Insajdera Brankici Stanković.
Reaguj
Komentariši