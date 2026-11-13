Postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici su, za sada, identifikovali pet lica koja su 6. novembra 2026. godine u Beogradskoj areni tokom košarkaške utakmice između klubova Partizan i Makabi sa tribina skandiranjem uputila pretnje novinarki i urednici B.S, potvrdio je za Kurir glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.