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Postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici su, za sada, identifikovali pet lica koja su 6. novembra 2026. godine u Beogradskoj areni tokom košarkaške utakmice između klubova Partizan i Makabi sa tribina skandiranjem uputila pretnje novinarki i urednici B.S, potvrdio je za Kurir glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

- Imajući u vidu da je krivično delo ugrožavanje sigurnosti u nadležnosti osnovnih javnih tužilaštava, dalje postupanje u ovom predmetu preuzeće Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu - precizirao je Stefanović.

Podsetimo, reč je o pretnjama i uvredljivim porukama upućenim glavnoj i odgovornoj urednici Insajdera Brankici Stanković.

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