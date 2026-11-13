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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako Kurir saznaje, u toku je saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv bivšeg načelnika UKP-a Marka Krička i Boška Sekulovića, smenjenog načelnika Službe za borbu protiv kriminala. Kako je Kurir objavio, mere obezbeđenja u zgradi Palate pravde su pojačane, a prvi svedok koji daje iskaz je Nenad Lukić, vlasnik restorana "27" u kom je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović, zvani Baja.

- Kao svedoci u istrazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, danas su osim Lukića pozvani i Marko Zafirović, načelnik Službe za borbu protiv origanizovanog kriminala kao i Nevenko Marić, koji je u vreme ubistva u restoranu na Senjaku bio zamenik Marka Krička, a posle njegovog hapšenja je postavljen na načelnika UKP - otkriva izvor Kurira.

Marko Kričak i Boško Sekulović, podsetimo, uhapšeni su 1. novembra i od tada su u pritvoru.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

- Kričak je danas na sopstveni zahtev doveden u tužilaštvo, kako bi prisustvovao saslušanju svedoka - kaže naš izvor i dodaje da Kričak ima pravo da im i sam postavlja pitanja.

Podsetimo, Nenad Lukić uhapšen je zbog sumnje da je posle ubistva Aleksandra Nešovića, za koje je optužen Saša Vuković, pomogao osumnjičenima u prikrivanju tragova. Na saslušanju, posle hapšenja, on je navodno izjavio da ga je u policiji tuklo nekoliko policajaca i da se samo jedan predstavio, kao Marko Kričak.

Posle hapšenja bivšeg načelnika UKP-a, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu, saopštilo je da se Kričak sumnjiči da je prikrivao dokaze, ali i da je 16. maja između 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, "u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L., na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga".

- Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala - saopštilo je tužilaštvo, navodeći da se krivičnom prijavom načelniku UKP Marku Kričku na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK Sekuloviću krivično delo zloupotreba službenog položaja - navedeno je tada u saopštenju tužilaštva.

Osim za zlostavljanje vlasnika restorana "27", podsetimo, Kričak i Sekulović, koji su učestvovali u istrazi, sumnjiče se da su tada povredili prava bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, kog su označili kao pomagača u zločinu iako su, kako se sumnja, znali da postoje dokazi koji ukazuju da u vreme izvršenja ubistva nije bio u restoranu. Milić je, podsetimo, u pritvoru proveo skoro dva meseca.