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Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Kaluđerici, kada je radnik pao sa krova zgrade u izgradnji.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12 časova dok se radnik nalazio na krovu objekta u izgradnji, kada je počeo da duva jak vetar, koji je podigao tablu koja se nalazila na krovu, a ona je potom udarila u radnika.

Od siline udarca, nesrećni čovek je izgubio ravnotežu i pao sa visine od oko 16 metara.

Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog muškarca prevezla u Urgentni centar, gde mu se ukazuje lekarska pomoć.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, najverovatnije je reč o državljaninu Indije. Za sada nije poznato u kakvom se stanju nalazi povređeni radnik, kao ni kakve je povrede zadobio.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok je u toku utvrđivanje svih okolnosti nesreće.

(Telegraf)

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