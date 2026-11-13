RADNIK PAO SA 16 METARA VISINE ZBOG VETRA: Podigla se tabla na krovu i oborila muškarca - stravična nesreća u Kaluđerici!
- Teška nesreća dogodila se na gradilištu u Kaluđerici, kada je jak vetar podigao tablu na krovu i udarila radnika.
- Muškarac je izgubio ravnotežu i pao sa oko 16 metara, a Hitna pomoć ga je prevezla u Urgentni centar.
- Policija je obavila uviđaj, dok se utvrđuju sve okolnosti nesreće i stanje povređenog radnika.
Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Kaluđerici, kada je radnik pao sa krova zgrade u izgradnji.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12 časova dok se radnik nalazio na krovu objekta u izgradnji, kada je počeo da duva jak vetar, koji je podigao tablu koja se nalazila na krovu, a ona je potom udarila u radnika.
Od siline udarca, nesrećni čovek je izgubio ravnotežu i pao sa visine od oko 16 metara.
Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog muškarca prevezla u Urgentni centar, gde mu se ukazuje lekarska pomoć.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, najverovatnije je reč o državljaninu Indije. Za sada nije poznato u kakvom se stanju nalazi povređeni radnik, kao ni kakve je povrede zadobio.
Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok je u toku utvrđivanje svih okolnosti nesreće.
(Telegraf)