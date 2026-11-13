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U sinhronizovanoj akciji JTOK, SBPOK, BIA, Žandarmerije i UKP- Odeljenja za posebne akcije, danas su obavljeni su pretresi na više lokacija u Novom Pazaru, Kraljevu i Kragujevcu i uhapšeno šest pripadnika kriminalne grupe, koji se sumnjiče da su sa još dve osobe koje su već na izdržavanju kazne zatvora od maja do septembra ove godine činili krivična dela, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

- Lišeno je slobode šest lica, pripadnika organizovane kriminalne grupe, koja su zajedno sa još dva lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u periodu od maja do septembra 2026. godine, vršila krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, u sticaju sa produženim krivičnim delom prevara, tako što su pozivala članove porodica uhapšenih lica poreklom sa Kosova i Metohije, zbog navodno izvršenih ratnih zločina, obećavala im omogućavanje boljeg statusa i uslova u pritvoru, kao i puštanje na slobodu uz novčanu nadoknadu od više hiljada evra - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i dodaje da se sumnja da su u tom periodu od šest oštećenih porodica pribavili oko 28.000 evra.