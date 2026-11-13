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Više javno tužilaštvo u Smederevu oglasilo se povodom pucnjave koja se dogodila 11. novembra u jednom ugostiteljskom objektu u Velikoj Plani, potvrdivši da je protiv osumnjičenog S. K. (52) podneta krivična prijava za dva krivična dela.

Prema navodima tužilaštva, drama se odigrala u sredu oko 15 časova, kada je osumnjičeni S. K. naoružan revolverom ušao u lokal i ispalio nekoliko hitaca. Dalju tragediju sprečio je jedan od prisutnih gostiju, koji je uspeo da savlada napadača i otme mu oružje.

Tokom otimanja oko revolvera, osumnjičeni S. K. je zadobio teške telesne povrede u predelu lica, zbog čega je hitno prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gde je zadržan na daljem lečenju. Gost koji mu je oduzeo oružje prošao je sa lakšim telesnim povredama.

Napadač osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti

Odmah nakon incidenta, dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu je zajedno sa pripadnicima Policijske uprave Smederevo obavio uviđaj na licu mesta. Postupci osumnjičenog okvalifikovani su kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti (član 278. stav 3. i 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika) i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (član 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ).

Pripadnici Policijske stanice u Velikoj Plani danas su tužilaštvu zvanično podneli krivičnu prijavu protiv S. K. Kako navode iz VJT u Smederevu, istraga se nastavlja, a u toku je prikupljanje svih dokaza i utvrđivanje okolnosti – kako o samom toku događaja u kafiću, tako i o motivima i svemu što je prethodilo dolasku osumnjičenog u lokal.