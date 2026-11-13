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Mladić M.F. (23) poginuo je u subotu 7. novembra na mestu suvozača, kada je njegov drug D.M. (19) izgubio kontrolu nad volanom svog automobila i sleteo s puta u selu, kod Žitišta, a prema našim saznanjima, osumnjičeni je nakon nesreće pobegao kući, ali je ubrzo uhapšen.

Tinejdžeru D.M. juče je određen pritvor do 30 dana zbog izazivanja teške nesreće bez dozvole i u pijanom stanju, a za Kurir se oglasio meštanin sela u kojem je došlo do tragedije, a u kojem su obojica drugara živela.

- D.M. je dobio neki novac prošle nedelje, pa je kupio automobil u petak. To veče je pozvao M.F. da mu se pohvali novim autom i da to proslave. Kada su se vozili, negde oko pola 2 ujutro, D. je izgubio kontrolu, pa je sleteo s puta, i udario u drvo. Njegov drug je bio vezan na suvozačevom mestu i bio je bez svesti, ali D. je to video i pobegao sa lica mesta. Nije imao ni dozvolu i bio je pijan. Policajci su ga ubrzo pronašli u njegovoj kući u našem selu, a lekari Hitne su utvrdili da je nesrećni M.F. preminuo na licu mesta - priča za Kurir prijatelj ožalošćene porodice.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema rečima meštana sela, porodice obojice drugara nedavno su imale velika slavlja, a sada ih je ova nesreća sve zavila u crno.

- Ovaj vozač je nedavno postao otac, a M.F. je sa bratom blizancem na leto imao duplu svadbu. Kako će sad njihove majke da se raduju svemu tome. Jednoj sin ide na robiju, a druga tek što je oženila sina, sad ga sahranjuje. Strašna tragedija za naše selo - priča nam jedna stanovnica sela kod Žitišta.

Stradali M.F. bio je na odmoru u rodnom selu, a poslednjih godina živeo je i radio u Berlinu. Pre nekoliko dana rodbina i prijatelji ispratili su ga na večni počinak na seoskom groblju, blizu granice sa Rumunijom.

Vozač osumnjičen za dva dela Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kažnjivo zatvorom od pet do 15 godina, i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, kažnjivo zatvorom od jedne do osam godina.

- Celo selo se skupilo na sahrani. Bilo je na stotine ljudi, svi smo ga znali. Bio je tako dobar, vredan i čestit dečko, nikada nije pravio probleme, duša od čoveka, kao i njegov brat blizanac. Prošlo je nedelju dana od tragedije, a ja još uvek ne mogu da se saberem. Stalno mi se plače. Celo selo je plakalo na sahrani. Nije smelo ovako da bude - jedva izgovara prijateljica poginulog momka.

Stradali M.F. Foto: Facebook

Jedan od rođaka poginulog momka oprostio se od njega potresnim rečima.

- Imao si tek 23 godine, ceo svet je bio pred tobom. Sudbina te je otrgla iz našeg zagrljaja, ali nikada te neće otrgnuti iz naših misli i sećanja. Putuj sa anđelima, lepi moj brate - napisao je rođak na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana M.D. osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću kod Žitišta. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovo krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.